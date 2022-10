Pollings Bürgermeister kritisiert Umweltinitiative

Von: Bernhard Jepsen

Martin Pape brüskierte sich über die Umweltinitiative Pfaffenwinkel. © KB-Archiv: Jepsen

Polling – „Ich bin stinksauer“: Pollings Bürgermeister Martin Pape (CSU) ließ in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats keinen Zweifel daran, was er vom neuerlichen Vorstoß der Umweltinitiative Pfaffenwinkel (UIP) hält, eine Verkehrsentlastung für Huglfing und Oberhausen auf bestehenden Straßen zu schaffen.

Der Unmut ist nicht verwunderlich: Die von der UIP vorgeschlagene Ausweichroute führt über die B2 direkt an Etting und über die Weilheimer Südspange und die Staatsstraße 2058 auch direkt an Oderding vorbei. Die Gemeinde Polling wäre also massiv von der Verkehrsverlagerung betroffen.



Belange übergangen



Die UIP hatte bereits 2014 zur vorgeschlagenen Verkehrsentlastungsvariante eine Petition initiiert – allerdings ohne Erfolg. Pape kritisierte, dass die Initiative nach dem „Sankt-Floriansprinzip“ vorgehen und die Belange der Gemeinde Polling einfach übergehen würde: „So etwas macht man nicht.“ An der Ausweichroute seien mehrere Aus- und Einfahrten in das Kerndorf Polling und die beiden Ortsteile Etting und Oderding angeschlossen. Der von der UIP geforderte Schallschutz für die betroffenen Bereiche ist für Pape in der Angelegenheit nicht relevant: „Darum geht es nicht, sondern um die Masse von Autos die dann auf den Straßen auf unserem Gemeindegebiet fahren würden.“ Pape nahm von seiner Kritik ausdrücklich seine Bürgermeisterkollegen von Huglfing und Oberhausen, Markus Huber und Rudolf Sonnleitner, aus: „Da gibt es gute Gespräche.“

Gemeinsame Lösung



Für Pape steht außer Frage: „Die Verkehrsprobleme können nur im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit gelöst werden.“ Und: „Man muss endlich mal Verkehrskonzepte entwickeln, die über den Tellerrand hinausschauen.“ Genau das vermisst Pape auch bei den Debatten um eine mögliche Weilheimer Umfahrung. Tobias Schägger (WGO) regte im Gemeinderat an, „zeitnah“ ein Meinungsbild des Gremiums zu den Plänen für die Weilheimer Entlastungsstraße zu formulieren und dem Staatlichen Bauamt mitzuteilen. Denn sowohl eine West- als auch eine Ostumfahrung würde „definitiv Auswirkungen“ auf die Gemeinde Polling haben.

