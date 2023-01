Poolleiter des Weilheimer Kreisboten Richard Hartmann geht in Ruhestand

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Richard Hartmann hat sich Ende 2022 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. © Privat

Weilheim – Seine Person ist unweigerlich mit dem Anzeigenbereich des Weilheimer Kreisboten verbunden.

Gemeint ist damit nicht nur sein Aussehen, sondern vor allem sein Auftreten, seine Stimme und Stimmung: nie um einen Spruch verlegen und dabei trotzdem nicht aufdringlich. Ende 2022 ist der ehemalige Poolleiter des Kreisboten Weilheim Richard Hartmann in wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wobei man sich das Wort „Ruhe“ in Zusammenhang mit Richard Hartmann wahrlich nur schlecht vorstellen kann. Egal ob als Fußballtrainer beim SV Polling oder dem ASV Habach, der Planung von betrieblichen Feiern oder privat bei Ausflügen nach Kitzbühel – Langeweile scheint bei dem gebürtigen Pollinger selten zu herrschen. Auch in Zukunft hat Hartmann noch einiges vor. Druck macht er sich aber keinen. „Das wichtigste ist die Gesundheit. Alles andere kommt von allein“, ist er sich sicher.

Zum Verlag kam Hartmann 1996, zuerst als Anzeigenberater, später arbeitete er dann als Anzeigenleiter. Zuvor war er unter anderem selbstständig im Bereich Druckerzeugnisse. Dabei war ihm vor allem die menschliche Seite immer wichtig. „Kameradschaft, Zusammenhalt, Anstand wurden immer groß geschrieben“, beschreibt der 66-Jährige seine Wertvorstellungen privat wie auch geschäftlich.

Nur bestätigen können das seine Kolleginnen und Kollegen vom Kreisboten, die ihm für seine Zukunft neben Gesundheit und Glück vor allen Dingen weiterhin eine so positive Lebenseinstellung wünschen.

