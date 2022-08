Probebetrieb abgesegnet: Polling wird an Stadtbus-Route angebunden

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Der Weilheimer Stadtbus wird auch nach Polling fahren. © KB-Archivfoto: Vetter

Polling/Weilheim – Jetzt ist es fix: Ab Anfang Oktober wird der Weilheimer Stadtbus auch nach Polling fahren. Das Klosterdorf erhält damit eine zusätzliche ÖPNV-Anbindung in die Kreisstadt.

Sieben Mal am Tag wird Polling angesteuert – und zwar über die Haltestellen am Gewerbegebiet Achalaich, am Pollinger Maibaum und in der Hofmarkstraße. Die Kooperation mit den Stadtwerken Weilheim hat der Pollinger Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung abgesegnet. Ob das Angebot angenommen wird, soll zunächst im Rahmen eines halbjährlichen Probebetriebs getestet werden. „Und dann schauen wir, was dabei rauskommt“, erklärte Rathaus-Geschäftsleiter Walter Hildebrandt im Gemeinderat.

Der Stadtbus fährt nur in das Kerndorf von Polling. Für Etting und Oderding hat die Gemeinde laut Bürgermeister Martin Pape eine Vereinbarung mit der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) abgeschlossen. Demnach können Fahrgäste die bestehenden RVO-Linien von Etting und Oderding Richtung Weilheim und zurück verbilligt zu einem Euro nutzen. Die Stadtbus-Anbindung haben sich in einer gemeindlichen Umfrage rund 70 Prozent der teilnehmenden Bürger gewünscht.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote