„1. Weilheimer Radl-Kreisverkehr“ fällt aus

Von: Sabine Fleischer

Autofreier Sonntag in Weilheim: 1. Weilheimer Radl-Kreisverkehr“ ist abgesagt. © Autofreier Sonntag

Weilheim – Der für den „Autofreien Sonntag“ geplante „1. Weilheimer Radl-Kreisverkehr“ ist abgesagt worden.

Mit der Veranstaltung wollte die Initiative „Radentscheid Weilheim“ für die Umsetzung des Radwegekonzepts und die Einführung einer Ring-Bus-Linie werben. Geplant war, am Nachmittag um die Weilheimer Altstadt mit Fahrrädern gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Die Polizei hatte jedoch Bedenken wegen der Sicherheit und rechtlichen Aspekten. Demnach hätte das Vorhaben als „Versammlung“, die polizeilich begleitet werden müsste, oder als „genehmigungspflichtige Sondernutzung“, die den Veranstaltern hohe Kosten auferlegen würde, durchgeführt werden müssen. Beides sei in der Kürze der Zeit und personell nicht machbar, so die Initiative „Radentscheid Weilheim“. Deshalb sei nur die Absage des Events geblieben.