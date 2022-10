Projekt der Mittelschule zum Lichtkunstfestival

Michelle Fischer, Theresa Lutz, Johanna Veit, Celina Laage, Sophie Dorrer, László Rácz und Leonie Ludwig mit dem „Lichterbaum“. © Heigl

Weilheim – Am kommenden Wochenende wird die Kreisstadt wieder ganz im Zeichen der Lichtkunst stehen. Doch schon seit ein paar Tagen ist ein erster Vorbote im Herzen der Stadt zu sehen: Das Projekt „Lichterbaum“ der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule, das noch bis Ende des Monats im ZwischenRaum ausgestellt sein wird.

Das Projekt „Lichterbaum“ wurde von sechs Schülerinnen der achten Jahrgangsstufe geplant und umgesetzt. Dabei stand ihnen der Künstler László Rácz zur Seite. „Zu Beginn der Projektphase haben wir von den Veranstaltern einen ausführlichen Überblick über die Hintergründe und Möglichkeiten der Lichtkunst erfahren. Daraufhin nutzten wir die ersten Treffen, um unsere Ideen zum Lichtobjekt zu sammeln und daraus ein gemeinsames Projekt zu entwickeln“, erzählten Sophie Dorrer, Michelle Fischer, Celina Laage, Leonie Ludwig, Theresa Lutz und Johanna Veit anlässlich der Vernissage im ZwischenRaum. Mittlerweile hat sie das Projekt zu einer „kleinen Familie“ gemacht.



An die Kunst heranführen



Der künstlerische Berater Rácz, gebürtiger Ungar, hat immer schon gemalt. Als gelernter Maschinenbauer war er die vergangenen Jahre im Lichtdesign tätig und hat auch seine künstlerische Tätigkeit mehr und mehr auf Lichtobjekte und Upcycling verlegt. So entstand auch die Idee, das Mittelschulprojekt in dieser Technik zu fertigen, wofür verschiedensten Materialien wie Lochblechen, Solarröhren und anderem mehr ein zweites Leben eingehaucht wurde. „Es ist auch für uns als Lichtkunst-Verein immer wichtig, mit den Schulen zusammenzuarbeiten, um auch junge Menschen an das Medium Lichtkunst heranzuführen“, betonte auch Gabriele Zelisko vom Verein Lichtkunst Weilheim.



Entstanden ist auf diese Art und Weise ein Lichtobjekt, das nicht nur von innen heraus leuchtet, sondern durch den Schattenwurf eine stimmungsvolle Projektion entstehen lässt. Dabei war für die Schülerinnen die größte Herausforderung, geeignete – bevorzugt gebrauchte – Materialien zu finden, die diese Idee stabil und sicher umsetzbar machten. Im Fundus von Rácz und bei der Firma Lutz Sanitär wurden sie fündig. Entstanden ist so der von innen beleuchtete „Lichterbaum“, der nun – natürlich vom Elektriker abgenommen – im ZwischenRaum zu bewundern ist.

