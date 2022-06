Prominenter Gast im Stadttheater Weilheim

Von: Bianca Heigl

„Er und ich“, so könnte man den schillernden Monolog überschreiben, den der Kontrabassist über alle Facetten seines Lebens mit seinem Instrument hielt, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. © Heigl

Weilheim – Mit dem jüngsten Gastspiel des Hofspielhaus München setzte das Weilheimer Kulturprogramm abermals ein echtes Highlight: Michael A. Grimm – vielen bekannt als Kommissar Hartl bei den „Rosenheim Cops“ – hauchte dem Ein-Mann-Stück „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind so viel Leben ein, dass man als Zuschauer für mehr als zwei Stunden an seinem Leben teilnahm, mit ihm litt und liebte.

Er ist einsam, der Kontrabassist des Staatsorchesters, der in seiner schalldichten Wohnung von der Außenwelt abgeschirmt mit seinem Leben, seinem Instrument und der Liebe hadert. Er trinkt und das in rauen Mengen. Ein Bier nach dem anderen gurgelt er gegen seinen „Flüssigkeitsverlust“ weg, während er das Publikum tief in seine Seele blicken lässt. Anfangs sind da noch Lobreden auf sein Instrument, doch immer widersprüchlicher zeigt sich im Verlauf sein Verhältnis zum Kontrabass. Er, der nur mäßig Begabte, sitzt als namenloser Musiker am dritten Pult – ein „Tutti-Schwein“, der so manchen Komponisten hasst und aus Rache gern mal einige ihrer Noten unterschlägt. Dirigenten hält er für überschätzt, ja sogar überflüssig.



Das Einzige, was er letztlich positiv betrachtet, ist die junge Sopranistin Sarah, die er seit Langem aus der Ferne anbetet, sich aber noch nie wagte, sie anzusprechen. Er fragt sich, was wohl wäre, würde er bei der bevorstehenden Rheingold-Festspielpremiere seinen Gefühlen freien Lauf lassen und statt nur besonders schön für sie zu spielen laut ihren Namen riefe. Er kleidet sich um, geht zur Arbeit – ob er es wagt, „Sarah!“ zu schreien, bleibt offen.



Die brillante Interpretation der Künstlerseele gelang Michael A. Grimm so überragend, dass man die Hassliebe zum Kontrabass förmlich mitfühlen konnte. Der Blick in die Abgründe einer Künstlerseele gelang nicht nur Süskind mit diesem Stück vortrefflich, die ungeheure Präsenz und Intensität der Darstellung durch Grimm ließ den Zuschauer vergessen, dass es sich „nur“ um ein Theaterstück handelte. Und das honorierte das Publikum im gut besetzten Stadttheater mit tosendem Applaus.

