Psychologische Beratungsstelle in Weilheim feierte 25-Jähriges

Von: Antonia Reindl

Stellenleiter Dr. Paulo Nicoly Menezes überreichte dem engagierten Team der Beratungsstelle als Dank Rosen. © Reindl

Weilheim – Risse sehen, zu diesen stehen, sie nicht vertuschen, sie nicht verdecken. In der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (EFL) der Diözese Augsburg in Weilheim finden Menschen in Nöten und mit Sorgen Rat, können ihre Risse offenlegen. Denn Risse seien „nichts, das geplant entsteht“, außer „in der Jeans vielleicht“, meinte Angelika Maucher, Leiterin des Seelsorgeamtes der Diözese, als nun das 25-Jährige der Einrichtung mit einem Gottesdienst und einem Festakt im Regionalzentrum St. Anna gefeiert wurde.

Genau genommen feierte die Beratungsstelle ihr 26-Jähriges. Denn wie Stellenleiter Dr. Paulo Nicoly Menezes verriet, hätte man eigentlich schon 2021 das Vierteljahrhundert gefeiert, wegen Corona aber nicht feiern können. Nicoly Menezes stellte nach dem Gottesdienst mit dem Thema „Durch den Riss lässt Du das Licht herein!“ die EFL vor. Sechs Berater und Beraterinnen begleiten „Menschen in seelischen Nöten“, drei arbeiten in der Hauptstelle Weilheim, drei in den Außenstellen in Starnberg und Landsberg. Sie alle seien in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung weitergebildet oder in Familientherapie ausgebildet. Allein 2021 hätten 633 Menschen die Beratungsstelle aufgesucht, so Nicoly Menezes. Beraten werden kann in mehreren Sprachen, gegebenenfalls auch mit Dolmetscher. Das Team sei interdisziplinär, ökumenisch, interkulturell. „Ein besonderes Team“, so Nicoly Menezes.

Bilder wählte Angelika Maucher, Leiterin des Seelsorgeamtes der Diözese Augsburg, um über die Arbeit zu sprechen. „In der Beratung dürfen Risse sein“, man schaue hin, nehme sie wahr, betonte Maucher und griff damit das Thema des vorangestellten Gottesdienstes auf. Sie beschönigte nichts, als sie sagte, dass „die meisten Lieben nur halb gelingen“. Sie sprach sich für die „gelungene Halbheit“ aus. Das Streben nach Totalität, nach dem Ganzen, werde dennoch ernst genommen, trotz Absage an die Vollkommenheit. „Leidenschaft“, sagte Maucher, könne auch „im halben Herzen leben“.

Einblicke in die Arbeit

Weg vom Herzen, raus auf die äußeren Organe blickte Fachbereichsleiterin Maria Muther. Man habe ein offenes Ohr, gebe eine helfende Hand, sagte sie zu der Arbeit in der Beratungsstelle, ehe sie einen kurzen Blick auf die Geschichte der Einrichtung warf. Für kurze Zeit, verriet sie, sei Weilheim eine Nebenstelle von Schrobenhausen gewesen, als man keine Leitung mehr gehabt habe, finanzieller Kürzungen wegen.



In Rollenspielen gewährten die Beraterinnen Wilma Hofer-Filser und Christa Brosowske sowie Berater Andreas Klöhr-Galler anschließend beispielhaft Einblicke in ihre Arbeit, sie stellten Ratsuchende dar, zeigten diese in ihrer emotionalen Situation vor und nach der Beratungszeit, aus Datenschutzgründen freilich mit veränderten Falldetails und Namen.



In der Beratungsstelle gehe es darum, Ratsuchenden „für sich und ihre Welt“ Lösungen entwickeln zu lassen, sagte Alfred Honisch, Weilheims Dritter Bürgermeister. Auf das Jubiläum geblickt meinte er: „25 Jahre Menschlichkeit, Solidarität und Zuwendung“. Und weil Wünsche das eine seien, Schecks das andere, überreichte Honisch Nicoly Menezes ohne großes Aufheben noch einen Briefumschlag.



Im Anschluss überreichte der Stellenleiter als Dank an Berater und Beraterinnen Rosen, ehe man sich bei einem Umtrunk Gesprächen zuwandte. Auch bestand die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Beratungsstelle zu besichtigen. Musikalisch begleitet wurde die Feier von dem Vater-Sohn-Gespann Christian und Daniel Aubeck, die den Gottesdienst und den Festakt mit einer Auswahl emotionaler Lieder bereicherten.

