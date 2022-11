Radentscheid Bayern: Unterschriften auch in Weilheim übergeben

Von: Stephanie Novy

Ina Benesch (links) und Jan Meyer (2.v.re.) haben die Unterschriften des Radentscheids Bayern an Bürgermeister Markus Loth (2.v.li.) übergeben. © Novy

Weilheim – 25 000 Unterschriften waren bayernweit das Ziel. Die wurden locker geknackt. Auch in Weilheim haben sich hunderte Menschen beteiligt. Damit sind die Initiatoren des Radentscheids Bayern dem Ziel eines Bayerischen Radgesetzes ein Stück näher.

Die Freude ist den beiden Koordinatoren des Weilheimer Bündnisses zum Radentscheid Bayern deutlich anzusehen. Ina Benesch und Jan Meyer hatten auch allen Grund dazu. Schließlich konnten sie vergangene Woche Bürgermeister Markus Loth 517 Unterschriften überreichen. Damit hat das lokale Bündnis deutlich mehr Unterschriften zusammengebracht, als es anteilig nötig gewesen wäre, wie Meyer erklärte. Landesweit gab es 9,5 Millionen Berechtigte, die sich von Mitte Juni bis Ende Oktober in den Unterschriftenlisten eintragen konnten. 25 000 davon hätten mindestens mitmachen müssen. Am Ende waren es 100 000. Weilheim hätten anteilig 45 Stimmen gereicht. Mit den 517 liegt man da natürlich weit drüber. Auf den Landkreis bezogen hätten 281 Unterstützer anteilig zusammenkommen müssen. Hier konnte Meyer von 1 631 gesammelten Unterschriften berichten.

Die Listen wurden nun im Beisein von einigen Stadträten der Grünen, SPD und ÖDP an den Bürgermeister übergeben. Jetzt müssen die Unterschriften noch vom Einwohnermeldeamt überprüft werden, bevor sie an den ADFC Bayern übergeben werden, der den Radentscheid mit einigen anderen Organisationen und Kommunen initiiert hat. Und dann kommt der nächste Schritt: Die Unterschriftenliste wird an das Bayerische Innenministerium übergeben und das muss sich dann um die Umsetzung des Volksbegehrens kümmern. Meyer rechnet damit, dass es im kommenden Jahr zwischen März und September soweit sein wird.



Und dann ist nochmal die Bevölkerung gefragt, um die erforderlichen landesweiten zehn Prozent innerhalb von zwei Wochen zusammenzubekommen. Gelingt das, könnte der Landtag das Bayerische Radgesetz verabschieden. Dieses soll dazu beitragen, „den Radverkehr zu fördern, stressfreies und komfortables Radfahren zu ermöglichen sowie die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten“, wie es in der Präambel heißt.



Kurz gesagt soll unter anderem der Radverkehrsanteil am Gesamtverkehrsaufkommen bis 2030 bayernweit 25 Prozent betragen sowie mehr Radschnellverbindungen gebaut werden. Die gesamte Liste der Ziele sowie weitere Infos zum Radentscheid gibt es online.

