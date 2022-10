Radtour durch Weilheim: Klimawandel vor der Haustür

Weilheim - Der Agenda 21 Arbeitskreis Natur lädt zusammen mit dem Bund Naturschutz und der Klimaschutzmanagerin der Stadt Weilheim zu einer Radtour durch Weilheim ein am Freitag, 7. Oktober, von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Stadttheater Weilheim.

Unter dem Fokus Wasser und Biodiversität wird durch Weilheim geradelt. Dabei beschäftigen sich Teilnehmende mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadt: Was passiert bei Hitze und einer Trockenheit wie dieses Jahr? In anderen Jahren sind Starkregen zu erwarten, die lokale Überflutungen hervorrufen können. Welche Gärten, Grünflächen und Wohngebiete sind schon auf extreme Wetterereignisse vorbereitet? Was kann jeder oder jede unternehmen, um dem Klimawandel zu begegnen?

Die Radtour-Gruppe wird in Weilheim verschiedene Straßen und Orte ansteuern und gemeinsam räumliche Lösungen ansehen und miteinander diskutieren.

Themen auf der Radtour sind verschiedene Aspekte zum Klimawandel, Wasser hat eine elementare Bedeutung für eine Stadt, Stadtgründung, Geografische Lage, durchschnittliche Niederschläge, Grundwasserflurabstand in Weilheim sowie Hochwasser in Weilheim: Was kann ein Einzelner oder die Stadt gegen Hitze und Starkregen tun?, Biodiversität und Hochwasserschutz: Bäume erhalten, Grünanlagen aufwerten, Frischluftschneisen („grüne Finger“) erhalten, Rückhaltevermögen von Niederschlag erhöhen: Zisternen, Dachbegrünungen, Entsiegelung von Vorgärten oder Parkplätzen, Beitrag zur „Schwammstadt“, Gartengestaltung: trockenheitsresistente „Präriegärten“

Die geplante Strecke: Stadttheater - Kormannstraße - Schwaigerstraße - Querung Geistbühelstraße - Aufeldstraße - Franziskusweg - Querung Pollinger Straße - Waxensteinstraße - Prälatenweg - Appelweg - Querung B2 Amtsgericht - Weinhartstraße - Trogerstraße - Obere Stadt - Narbonner Ring - Hans-Korntheuer-Straße - Hardtkapellenstraße - Ulmenstraße - Querung Römerstraße - Älblstraße - Kaltenmoserstraße - Querung B2 - Karl-Böhaimb-Straße - Mittlerer Graben - Eisenkramergasse - Hofstraße - Am Riss.

