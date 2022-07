Raisting: Traktorschaufel und -reifen beschädigen Pkw

Von: Mihriban Dincel

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 6 000 Euro. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Robson90

Raisting - Durch die Schaufel und den Vorderreifen eines Traktor wurde am Mittwoch, 5. Juli, der Pkw einer 44-Jährigen beschädigt. Das teilte die Polizei mit.

Ein junger Rastinger (21) war gestern Mittag mit dem Traktor auf dem Feld unterwegs. Von einem Feldweg fuhr er anschließend auf den Hartweg ein, hatte aber seine Schaufel noch nicht vollständig in die oberste Position gestellt. Weil ihm die Schaufel somit im Sichtfeld war, konnte er auch nicht den Pkw einer 44 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen sehen. Diese war auf dem Hartweg unterwegs und hatte ihren Pkw angehalten, nachdem sie merkte, dass der Traktor auf den Hartweg einbiegen wollte. Die Schaufel stieß gegen die A-Säule des Autos, so dass auch die Windschutzscheibe splitterte. Mit dem Vorderreifen fuhr der Traktor noch gegen die Front des Pkws. Die 44-jährige Fahrerin erlitt eine oberflächliche kleinere Schnittwunde an der Hand durch Splitter der Frontscheibe. Der Pkw musste letztlich abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6 000 Euro. Der Traktor selber blieb unbeschädigt.

