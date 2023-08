Überholmanöver mit Hochgeschwindigkeit: BMW M3 endet im Maisfeld

Von: Kai Lorenz

Drei Verletzte forderte gestern ein schwerer Verkehrsunfall bei Raisting. © dpa

Raisting – Am Montag kam es gegen 15.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße von Pähl in Richtung Raisting. Ein 25-jähriger Fahrer aus Seeshaupt überholte in einem hochmotorisierten BMW M3 vor einer Linkskurve gleich drei Fahrzeuge. Die Überholaktion ging schief, als er in der folgenden Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Nach ersten Ermittlungen wird vermutet, dass überhöhte Geschwindigkeit der Hauptgrund für den Unfall war, teilt die Polizei mit. Der BMW kam rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Teil eines Maisfeldes. Nachdem das Fahrzeug durch einen Graben gerast war, kam es vollkommen demoliert in einer landwirtschaftlichen Nutzfläche zum Stehen.

Während der 25-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer aus Eberfing, der auch der Fahrzeugeigentümer war, nur leichte Verletzungen davontrugen und im Krankenhaus Weilheim versorgt wurden, erging es dem 26-jährigen Mitfahrer aus Peißenberg, der im Fond des Wagens saß, schlimmer . Er wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht.

Der entstandene Schaden ist immens: Die betroffenen landwirtschaftlichen Flächen wurden mit rund 350 Euro beziffert, während das Fahrzeug, ein wirtschaftlicher Totalschaden, auf etwa 80.000 Euro geschätzt wird.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer meldete sich während der Unfallaufnahme bei den Einsatzkräften und gab an, dass er kurz vor dem Unfall von eben diesem BMW in gefährlicher Manier überholt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.