Raistinger Schützen feiern 125-jähriges Jubiläum

Von: Rafael Sala

Teilen

Spalier stehen, bevor es losgeht: Zahlreiche Fahnenabordnungen waren zum 125-jährigen Jubiläum der Schützengesellschaft Raisting gekommen. © Sala

Raisting – Ein guter Christ und Schütze zu sein – das liegt nach Ansicht von Martin Bestele nicht weit auseinander. Beide müssten das Ziel klar ins Auge fassen, sagte der Pfarrer der Kirche St. Remigius beim Jubiläumsgottesdienst der Schützengesellschaft Raisting in seiner Festpredigt unter freiem Himmel.

Der Schütze brauche eine ruhige Hand, um treffen zu können. Zittere sie, sei es um den Sieg geschehen. Ein vorbildlicher Christ wiederum müsse willens sein, das Wort Gottes jederzeit in sich aufzunehmen und es fruchtbar werden zu lassen, wie er am Jesu-Gleichnis des Sämanns im Neuen Testament ausführte. „Unser Leben kann nur gelingen, wenn man ein Ziel vor Augen hat.“ Um das zu erreichen, „muss man sich ständig selbst beobachten“.



Ein Ziel klar ins Auge fassen, eine treffsichere Hand haben, sportlich Hervorragendes leisten, ja zu den Besten gehören – und obendrein viel für die Gemeinschaft bewirken: Dass die Raistinger Schützen das alles können, beweisen sie seit etlichen Jahrzehnten. Seit 125 Jahren, um genau zu sein. Man könnte mit Fug und Recht sagen: Volltreffer. Und genau den feierten die rund 250 Mitglieder, etliche Gäste sowie eine Vielzahl an Vereinen mit ihren Fahnenabordnungen am Wochenende gebührend – mit einem Festabend zusammen mit der örtlichen Blaskapelle und dem Trachtenverein sowie den Raistinger Sängern und einem Feldgottesdienst am Dorfanger und anschließendem Festzug zur Schützenhalle.



Bei Rudi Zemek von der Vorstandschaft jedenfalls bleiben keine Wünsche offen: An die 400 Gäste seien gekommen, „eine hervorragende Resonanz“, wie er anschließend mitteilt. „Ich bin überwältigt.“ Nicht weniger freut sich die Erste Schützenmeisterin Martina Steingruber, die daran erinnert, dass man in all der langen Zeit „in vorbildlicher Weise durch dick und dünn“ gegangen sei. 125 Jahre aktives Vereinsleben – das muss man erst einmal schaffen.



Den größten Erfolg seit dem Satzungsbeschluss im Januar 1898 konnten die Raistinger Schützen genau 220 Jahre später verbuchen – mit dem Aufstieg der Luftpistolenmannschaft in die Zweite Bundesliga 2018, möglich gemacht durch die Anschaffung von zwölf elektronischen Luftgewehr- und Luftpistolen-Schießstände, von denen zwei von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können.



Für den Ersten Gauschützenmeister Marcus Schmidt ist das Jubiläum ein Meilenstein. „Über Generationen hinweg haben Sie gemeinsam die Tradition des Schießsports gepflegt und weitergegeben“, wandte er sich an die Mitglieder. Dass es die Schützen bis in die Bundesliga geschafft haben, sei nur deswegen möglich gewesen, weil sich der Verein immer aktiv eingebracht habe.



Und es wird weitergehen – mindestens weitere 125 Jahre, wie Steingruber humorvoll hinzufügt. Auch wenn das Vereinsleben heutzutage nicht mehr die Bedeutung habe wie noch vor 50 Jahren: „Wir alle sind gefordert, die Tradition, die realen Freundschaften und den Austausch untereinander und die Geselligkeit wieder aufleben zu lassen.“