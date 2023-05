Polizei hat am Wochenende viel zu tun auf Weilheims Volksfest

Von: Kai Lorenz

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Weilheim – Mit den sommerlichen Temperaturen stieg offenbar auch die Gewaltbereitschaft einiger Volksfestbesucher. So wurde einem 15-Jährigen von einem Betrunkenen ins Gesicht geschlagen, ein Randalierer musste von der Polizei fixiert werden und ein 29-Jähriger präsentierte sein bestes Stück öffentlich im Festzelt. Kurz, die Polizei hatte am Wochenende viel zu tun.

15-Jährigem wird ins Gesicht geschlagen

Ein Sanitäter hatte am Samstagabend gegen 23.30 Uhr die bereits vor Ort auf dem Volksfestplatz befindlichen Beamten der Polizeiinspektion Weilheim gerufen, „da wohl gerade jemandem ins Gesicht geschlagen wurde“. Als die Beamten hinzukamen, ergriffen laut Polizei zwei Personen die Flucht, konnten jedoch durch die eingesetzten Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Bei der einen Person handelte es sich um einen 21-jährigen aus Peißenberg, der wohl einem 15-jährigen Apfeldorfer ins Gesicht geschlagen hatte. Die zweite Person war sein Freund. Das Opfer kam mit leichten Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Der Attacke war eine anscheinend zuvor erfolgte verbale Provokation vorangegangen. Beide Personen waren alkoholisiert, so die Polizei. Gegen den mutmaßlichen Schläger wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Randalierer tritt und schlägt auf Polizei ein

Bereits vorher hatten die Beamten mit einem anderen Peißenberger zu tun, der durch sein aggressives Verhalten auffiel. Zudem war er stark alkoholisiert. Der 20-Jährige wurde daraufhin gegen 22.45 Uhr durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt gebracht und des Geländes verwiesen. Da er der Aufforderung des Sicherheitsdienstes nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugezogen. Aber auch dieser Anweisung wollte der 20-Jährige nicht folgen und wurde laut Polizei zunehmend aggressiver. Er habe begonnen die Polizisten zu beleidige und zu bedrohen. Nachdem die Polizei ihm daraufhin androhte, in Gewahrsam zu nehmen, richtete er seine Fäuste gegen die Beamten. Die machte darauf kurzen Prozess und fixierten den Peißenberger, der sich dabei heftig mit Schlägen und Tritten wehrte. Letztlich endete der Ausflug in einer Zelle der Polizeiinspektion Weilheim, wo er die restliche Nacht verbrachte. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 20-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Auch hier werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben machen können.

Exhibitionist im Festzelt

Weil sich ein 29-Jähriger aus Wessobrunn im Bierzelt des Volksfestes wegen übermäßigem Alkoholkonsums übergeben musste, war dieser am Sonntag gegen 22 Uhr den Ordnungskräften negativ aufgefallen. Der Sicherheitsdienst brachte ihn aus dem Zelt, doch der 29-Jährige kehrte kurz darauf zurück und zeigte an einem anderen Biertisch, an dem unter anderem zwei Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren saßen, unvermittelt seinen Penis vor. Der 29-Jährige wurde daraufhin erneut aus dem Bierzelt gebracht und an die Polizei übergeben. Gegen den Wessobrunner wurde ein Platzverweis mit Hausverbot ausgesprochen und ein Strafverfahren wegen Verdachts der exhibitionistischen Handlungen eingeleitet.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die sachdienliche Angaben in den drei genannten Fällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/640-0 zu melden.