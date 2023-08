Regierung lehnt Antrag zur Saatkrähen-Vergrämung ab

Von: Stephanie Novy

Teilen

Saatkrähen stehen unter besonderem Schutz. In Weilheim dürfen sie deshalb nicht ohne Weiteres vergrämt werden. © PantherMedia/nik_ma1953

Weilheim – Die Saatkrähen-Kolonien in Weilheim strapazieren die Nerven zahlreicher Anwohner nun schon seit Jahren. Vergrämungsmaßnahmen waren bisher nicht von Erfolg gekrönt. Nun hat die Regierung von Oberbayern zusätzliche Maßnahmen abgelehnt. Hoffnung liegt jetzt auf einem Falkner.

Saatkrähen stehen unter besonderem Schutz. Deshalb gelten für die Vergrämung auch strenge Regeln. Wie berichtet, hat das Stadtbauamt nach Antrag der Interessengemeinschaft „Grünanlage Maibaum“ und Beschluss des Stadtrates vom 26. Januar bei der Regierung von Oberbayern folgende weitere Vergrämungsmaßnahmen beantragt:



• Vergrämung in den Bereichen „Friedhof“ und „Grünfläche am Maibaum“



• Entnahme von noch ungeschlüpften Eiern



• Entfernung von Nestern auch nach dem 31. März eines Jahres



Doch dem Ganzen hat die Regierung nun eine Absage erteilt, wie Manfred Stork, Sachgebietsleiter der Bauverwaltung, in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte. Die Regierung beruft sich in ihrem Ablehnungsbescheid auf Erprobungen des Landesamts für Umwelt (LfU). In den Gemeinden Puchheim und Eichenau habe sich gezeigt, dass die Entnahme von Eiern „keinen entscheidenden Effekt“ habe.



Was die Kolonien beim Friedhof und am Maibaum angeht, sollen die Tiere dort weiterhin ungestört leben dürfen. Diese Bereiche hatte die Stadt Weilheim selbst als „Tabuzone“ festgelegt und die Regierung stellt dazu fest: „Der Standort am Maibaumplatz ist umgeben von viel befahrenen Straßen (u.a. Bundesstraße 2). Aufgrund der Vorbelastung durch Verkehrslärm erscheint das Konfliktpotential mit Lärm im Vergleich zu anderen Standorten im Stadtgebiet verhältnismäßig gering zu sein.“ Auch eine Vergrämung am Friedhof ist nicht gewünscht. Die Regierung sieht, „dass sich zwar zunehmend Krähen zur Brut in dem Bereich niederlassen, jedoch (noch) auf niedrigem Niveau (2022 ca. 64 Brutpaare). Die sich ergebenden Konflikte (Lärm und insbesondere Verschmutzung) werden als gering angesehen, zumal sich nur vereinzelte Bäume in direkter Umgebung der Gräber befinden“.



Was bleibt jetzt noch übrig? Ullrich Klinkicht (WM Miteinander) hatte bereits in einer früheren Sitzung vorgeschlagen, einen Falkner aus Oberhausen zu beauftragen (wir berichteten). Dieser können mit seinen Greifvögeln die Krähen womöglich vertreiben. Wie Stork in der jüngsten Sitzung erläuterte, habe man sich mittlerweile mit einem Falkner in Verbindung gesetzt. Bis September wolle dieser ein Angebot vorlegen. Bleibt zu hoffen, dass diese Maßnahme nun endlich den ersehnten Erfolg bringt.