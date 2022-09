Erster Mittelaltermarkt in Paterzell

Von: Roland Halmel

Die Musikdarbietungen beim Mittelaltermarkt in Paterzell kamen gut an. © Halmel

Paterzell – Praktisch aus allen Himmelsrichtungen wiesen die auffälligen roten Schilder auf das „Spectaculum“ hin und das bekamen die Besucher beim Mittelaltermarkt auf Gut Moosmühle bei Paterzell auch geboten.

Bei der Premiere der bunten Mischung aus Lagerleben, Ritterspielen, Kunsthandwerk und Unterhaltung gab es vieles zu Bestaunen, Mitmachen und Genießen. „So ein Mittelalterfest ist eine Zeitreise in die Vergangenheit, das macht uns einfach Spaß“, meinte eine Urlauberfamilie, die nach dem Besuch des Feldlagers mit Axtwerfen oder Bogenschießen über den Markt schlenderte, ehe es im Biergarten unterm Fallschirm eine ausgiebige Verpflegungspause gab.



„Das Gelände ist groß und ideal“, meinte Wolfgang Funk vom „Zum tropfenden Fass“, der das dreitägige Spektakel mit vielen Helfern auf die Beine stellte. „Wir haben 33 Stände oder fahrende Händler und 19 große Zelte im Lagerleben“, berichtete Funk. „An der Infrastruktur gab es noch das eine oder andere zu verbessern“, räumte Funk Optimierungsbedarf unter anderem bei den Toiletten ein. Um den Strombedarf der Stände, die nicht wie im Mittelalter nur mit Kerzen beleuchtet wurden, zu decken, wurde eigens noch ein großes Stromaggregat besorgt. Nicht ganz optimal war auch das Wetter. Am Eröffnungstag meinte es Petrus noch gut mit den Landsknechten, Ratsherren, Burgfräuleins, Mönchen oder Rittern, die sich schön kostümiert auf dem Gelände tummelten, der vielfältigen Musik lauschten und die bei Dunkelheit eine abwechslungsreiche Feuershow zu sehen bekamen.



Samstag und Sonntag trübte Regen die gute Laune und bremste auch den Besucherstrom. „Samstagvormittag bei noch schönem Wetter standen schon Schlangen vor der Eröffnung an, am regnerischen Sonntag war es dann bis zum Nachmittag eher verhalten“, meinte Funk. „Ich bin für das erste Mal in Paterzell aber zufrieden und das meinte auch Gutsbesitzer Dr. Florian Netzer sowie die Händler und die Mittelalterfreunde im Lagerleben,“ bilanzierte Funk, der über die drei Tage knapp 2 000 Besucher zählte. Ob es eine Fortsetzung des „Spectaculums“ geben wird, steht indessen noch nicht fest. „Das muss ich noch mit Dr. Netzer besprechen“, erklärte Funk.

