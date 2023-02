Rehkitzrettung: Helfer für Frühsommer-Aktion in Wielenbach gesucht

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Der Wielenbacher Jagdvorsteher Ludwig Schwaiger (rechts) erklärte, warum die Kitzrettung sinnvoll ist und welche Möglichkeiten es dabei gibt. © Gallmetzer

Wielenbach - Jedes Jahr sterben zahlreiche Rehkitze bei der Grünlandmahd. Die Geburt der Rehkitze im Frühsommer fällt in dieselbe Zeit, in der die Landwirte ihre Wiesen mähen. In Polling spürt ein Verein die Tiere bereits seit einiger Zeit zuvor erfolgreich auf. Ein Wielenbacher möchte nun ein ähnliches Projekt initiieren.

120 Tiere hat die Pollinger Rehkitzrettung im letzten Jahr vor dem Tod durch Mähwerke bewahrt. Ein paar Mal sprangen die Helfer auch in Wielenbach ein. Leo Melzer hat sie mehrfach unterstützt und war so angetan von den Erlebnissen, dass er nun in seinem Heimatort eine eigene Kitzrettung auf die Beine stellen will. Deshalb lud er kürzlich zu einem Infoabend, zu dem rund 30 Landwirte, Jäger und potenzielle Helfer kamen.

„Die Erfolgsstory aus Polling nach Wielenbach transportieren“, das sei sein Anliegen, begann Melzer. Zur fachlichen Unterstützung hatte er die Verantwortlichen aus Polling sowie einen Zuständigen aus Peißenberg geladen.



„Das ist ein riesen Ding geworden bei uns“, berichtete Kathrin Städele, Vorsitzende der Pollinger Rehkitzrettung. Fünf Drohnen sind inzwischen im Einsatz. Mit den bis zu 12 000 Euro teuren Fluggeräten werden in Polling, Etting und Eberfing die von den Landwirten gemeldeten Wiesen vor der Mahd abgesucht. Die Drohnen übernehmen die Daten der kartierten Wiesen und fliegen sie automatisch ab. Dabei schaffen sie zehn Hektar in zehn Minuten. Danach werden die Daten am Laptop ausgewertet und markierte Kitze gesichert, bis der Bauer fertig ist. 2022 wurde so eine Fläche von 1 200 Fußballfeldern durch den Verein kontrolliert und das ohne das für die Bauern wertvolle Gras komplett niederzutrampeln.



Anderes funktioniert die Rehkitzsuche in Peißenberg. Hans Schuster, Vorstand der Peißenberger Jagdgenossenschaft, berichtete, dass der Andrang an Landwirten, die sich bei der Jagdgenossenschaft melden, groß sei. „Wer ohne Absuchen mäht, dem drohen eine Anzeige und ein Bußgeld von 3 000 Euro“, erklärte Schuster. Zwei Drohnen mit Wärmebildkameras und Livesuche sind in Peißenberg im Einsatz. Der Pilot hält damit über dem Kitz an und ein Helfer wird zur richtigen Stelle gelotst.



„Bei uns läuft es wunderbar“, lobte Schuster die Kooperation mit den Landwirten. Er ist selbst Bauer und froh, wenn eine Mahd stattfinden kann, „ohne, dass ein Kitz zermatscht wird oder es danach erschlagen werden muss, wenn es verletzt ist“.



Für Kühe ist eine abgesuchte Wiese ebenfalls eine Lebensversicherung. Denn verunreinigtes Futter kann zu ihrem Tod führen. „Uns sind acht Kühe verreckt. Von der Versicherung gab es nichts“, meldete sich ein Landwirt zu Wort und verdeutlichte das Risiko für sich und seine Kollegen.



Für die Einrichtung einer Rehkitzrettung sprach sich auch der Wielenbacher Jagdvorsteher Ludwig Schwaiger aus. Drohnen mit Kitzrettungspiepern und dem manuellen Durchgehen zu kombinieren – je nach Lage der Wiese und Entwicklungsstand der Jungtiere – hält er für sinnvoll. Denn Drohnen seien nur einsetzbar, wenn der Temperaturunterschied zwischen Boden und Tier groß genug sei, Pieper würden nur Tiere abschrecken, die in leiser Umgebung leben, manuelles Ablaufen sei nur mit ausreichend Helfern möglich.



Städeles Stellvertreter Horst Hofbauer appellierte an alle Beteiligten: „Es ist wichtig, kooperativ zu arbeiten mit den Landwirten und nicht mit Druck. Wir wollen kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander.“ Und genau das möchte Melzer nun für Wielenbach erreichen. Allerdings müssen sich, damit die Kitzrettung in Wielenbach starten kann, nun noch Ehrenamtliche finden. Wer helfen möchte, kann sich bei Melzer unter Tel. 0151/59492910 melden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.