Richtfest für das neue Wielenbacher Rathaus gefeiert

Von: Mihriban Dincel

Vom Baugerüst aus sprach Harald Mansi zu allen Anwesenden beim Richtfest. © Dincel

Wielenbach – Im September des letzten Jahres erfolgte der Spatenstich und bereits kürzlich wurde das Richtfest für das neue Rathaus mit Bürgersaal in Wielenbach gefeiert.

Hierfür waren zahlreiche Bürger und Beteiligte gekommen. Nach dem traditionellen Richtspruch wagte sich Harald Mansi, Bürgermeister Wielenbachs, auf das Baugerüst und hielt eine Rede. Darin dankte er allen Beteiligten, den Bürgern und insbesondere dem Altbürgermeister Korbinian Steigenberger, der sich bereits in seiner Amtszeit diesem Projekt angenommen hatte. Mansi ging auf die Chronologie des Bauvorhabens ein und erwähnte, dass das neue Rathaus weithin ein Teil des Projekts „neues Ortszentrum“ sei. Dabei geht es darum, mehr Leben in den Ort zu bringen und das neue Rathaus mit Bürgersaal sei ein weiterer Schritt in diese Richtung. „Es ist ein Haus für Wielenbach, für die Bürger, wo alle zusammenkommen können“, so der Bürgermeister. Daher bat er in seiner Rede auch die Vereine, den bald vorhandenen Saal zu nutzen und mit „Leben zu füllen“.



Zudem lobte er die Gebäudestruktur, die dem Ort gut angepasst sei, sich aber gleichzeitig architektonisch abheben würde. Dass man es dabei nicht jedem Recht machen kann, wusste der Bürgermeister: „Es muss nicht jedem gefallen, aber das ist gut so, sonst wäre es ja langweilig“. Mit dem aktuellen Ergebnis sei man zufrieden und bisher laufe auch alles nach Plan, so Mansi.



Bei einer Führung durch den Bau wird der genaue Fortschritt deutlich. Der Rohbau steht und das Dach sitzt. Auch sind bereits Umrisse für viele natürliche Lichtquellen zu erkennen sowie die detaillierte Raumstruktur. Geräumige Flure und ein Aufzugschacht dienen der Barrierefreiheit. Peter Haberecht, Architekt des B3 Architektenbüros, erklärte, dass im Sinne der Diskretion auch besonders auf den Schallschutz geachtet wurde und im weiteren Verlauf auch wird. Nach dem Rohbau müssen noch 25 Gewerke am Gebäude verrichtet werden, bis es für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Im Sommer 2023 soll es voraussichtlich soweit sein so Mansi.



In Wielenbach scheint das Gebäude bisher Anklang zu finden. Eine Bürgerin nannte es eine „Bereicherung für das Dorf“. Wielenbach würde sich durch dieses Gebäude von anderen Dörfern abheben. Auch die Tatsache, dass das neue Rathaus in unmittelbarer Nähe des Alten, und damit in der Ortsmitte steht, sei positiv. „Möglichkeiten tun sich auf“, so die Wielenbacherin.

