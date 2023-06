Rigi-Rutsch´n: Bürgermeister will politischen Diskus über die Zukunft des Bades führen

Von: Bernhard Jepsen

Die Rigi-Rutsch´n bei einem Sommerfest im Jahr 2012: Die gelbe Rutsche, die Hauptattraktion und das Wahrzeichen des Bades, wurde 2021 nach einem Schaden am Kunststoffbelag der Rutsch-Rinne abgerissen – vorschnell, wie man aus heutiger Sicht weiß. Einen Ersatz gibt es nämlich bis dato nicht. Erst 2024 soll es wieder eine Rutsch-Anlage geben. Auch die Sprungturmanlage muss erneuert werden. Beide Neubauten sollen so ausgeführt werden, dass sie abmontiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden können. © Jepsen

Peißenberg - Stefan Ziegler, der neue Vorstand der Gemeindewerke, gibt aus Sicht des Kommunalunternehmens (KU) nur für die nächsten drei Jahre eine Garantie zum Fortbestand der Rigi-Rutsch´n in der bisherigen Form ab. Was dann mit dem Bäderpark passiert, ist ungewiss. Ziegler möchte einen politischen Diskurs führen, der den laufenden Betrieb nicht beeinflussen soll (wir berichteten). Doch das könnte schwierig werden

Ziegler hatte in einem Pressegespräch verschiedene Optionen angedeutet – unter anderem auch die Möglichkeit, das Freibadgelände an der Pestalozzistraße städtebaulich zu vermarkten und an anderer Stelle ein neues Schwimmbad zu errichten. Dem Vernehmen nach wird hinter den Kulissen denn auch über eine „Schwimmbad-Kooperation“ mit Weilheim nachgedacht. Das sind bislang aber alles nur Gerüchte – nicht mehr.



Gefallen dürften sie Ziegler dennoch nicht: „Man kann die Dinge auch ganz schnell kaputt reden“, erklärte der KU-Chef in der jüngsten Marktratssitzung. Ziegler verteidigte in seinem Update zur aktuellen Lage im Bäderpark die Preiserhöhung für das Freibad (im Durchschnitt rund 25 Prozent). Der Eintritt für Erwachsene (neun Euro) würde bei einer angenommenen Verweildauer im Bad von acht Stunden einen Stundensatz von gerade einmal rund 1,10 Euro ergeben: „Wo bitte kann man das heute noch?“, so Ziegler. Man sei an die Neutaxierung der Preise mit „Fingerspitzengefühl“ herangegangen. Das neue Tableau sei ausgewogen, bilde aber auch die Inflation und die Teuerung bei den Energiekosten ab. „Leistungen zu verschenken, das kann nicht unser Hauptwerk sein“, erklärte Ziegler.



Auch die Reaktionen in den sozialen Medien würden durchaus auf Verständnis hindeuten: „Von einem gefühlten Shit-Storm sind wir weit entfernt.“ Nachbesserungen werde man aber eventuell noch beim Sauna-Eintritt vornehmen: „Wir überlegen, ob wir auch für die Sauna einen Treue-Rabatt einführen“, so Ziegler.



Die Ausführungen des KU-Chefs erfuhren keinen Widerspruch im Marktrat – zumindest in puncto „Eintrittspreise“. „Ich sehe es auch so, dass die Preise angepasst werden müssen“, betonte Cornelia Wutz (Bürgervereinigung). „Erstaunt“ sei sie aber gewesen, dass in der Zeitung auch über eine mögliche städtebauliche Vermarktung des derzeitigen Freibadgeländes und über einen Neubau an anderer Stelle berichtet worden sei. „Mein Handy ist nicht mehr stillgestanden“, erklärte Wutz: „Die Peißenberger machen sich Sorgen.“ Die Rigi-Rutsch´n sei ein „sensibles Thema“: „Da muss man aufpassen.“ Bevor man über Rückbau spricht, so Wutz in Richtung Ziegler, müsse man überlegen, wie man den Bäderpark erhält.



Ähnlich äußerte sich Bernd Schewe (SPD): „Erstes Ziel muss der Erhalt des Bades sein.“ Dem widersprach auch Bürgermeister Frank Zellner (CSU) nicht, allerdings konstatierte der Rathauschef, dass man natürlich „generelle Überlegungen“ anstellen müsse: „Es nicht zu tun, wäre nicht richtig.“ Die Vermarktung und ein möglicher Neubau sei aber „nur eine von 1 000 Varianten“, so Zellner.



Ein entscheidender Faktor bei der künftigen Ausrichtung des Bäderparks wird sein, wie viel die Kommune künftig jährlich als Verlustausgleich und Investitionspauschale an die Gemeindewerke zahlen will beziehungsweise zu leisten im Stande ist. Aktuell liegt das Jahresdefizit der Rigi-Rutsch´n bei rund einer Million Euro. Laut Prognosen der Gemeindewerke könnte das Minus in absehbarer Zeit auf knapp zwei Millionen Euro anwachsen. Das Problem: Die Werke müssen das Defizit in ihrer Bilanz verbuchen. Derzeit fließen von der Kommune an die Werke jährlich 400 000 Euro. Der Verlust wird also zum Löwenanteil von den Werken getragen. Ob die steuerschwache Gemeinde auf die 400 000 Euro wird draufsatteln können, ist mehr als fraglich. Vielmehr sollen bis Herbst in einer internen Arbeitsgruppe die freiwilligen Leistungen des Marktes auf den Prüfstand gestellt und Einsparpotenziale eruiert werden. Der Katalog der freiwilligen Leistungen enthält neben Einrichtungen wie die Bücherei, die Tiefstollenhalle, das Bergbaumuseum und das über die Sportförderung subventionierte TSV-Eisstadion eben auch die jährlichen Bäderpark-Verlustausgleichzahlungen an die Gemeindewerke.



Wie der politische Diskurs über die Zukunft des Bäderparks geführt werden soll und in welchen Gremien, das ist noch unklar. Ziegler kündigte bereits an, eventuell ein externes Fachbüro mit der Moderation zu beauftragen.