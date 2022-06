Rigi-Rutsch‘n in Peißenberg feiert 40-jähriges Jubiläum

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Per „Kerze“ in die Tiefe: Frank Zellner (links) und CSU-Landesgruppenchef in Berlin Alexander Dobrindt (rechts) beim Sprung vom Fünf-Meter-Turm. © Jepsen

Peißenberg – Ein buntes Programm mit zahlreichen Spielen und Aktionen, dazu knapp 30 Grad und strahlender Sonnenschein: Die Rahmenbedingungen stimmten rundum beim offiziellen Festtag zum 40-jährigen Jubiläum der Rigi-Rutsch‘n.

„Die Peißenberger sind mit ihrer Rigi-Rutsch‘n eng verbunden“, konstatierte Bäderpark-Leiterin Karin Hosse in ihrer Festrede. Es sei „sehr vielen Peißenbergern zu verdanken“, dass die Einrichtung nicht das Schließungsschicksal vieler anderer Kommunalbäder erleiden habe müssen. Hosse ging auch auf die Zukunft ein. Im Rahmen des Projekts „Rigi-Rutsch‘n 2.0“ soll der Bäderpark modernisiert werden. Knappe zwei Millionen Euro fließen aus einem Bundesförderprogramm. Insgesamt sollen netto rund 4,6 Millionen Euro investiert werden. „Es soll noch mehr Bad für alle geben“, kündigte Hosse an. Neben diversen Instandsetzungsmaßnahmen soll unter anderem in eine Einhausung am Nichtschwimmerbecken, in Edelstahlbeckensanierungen und in eine neue Rutsche investiert werden. Von der alten Anlage, dem Wahrzeichen der Rigi-Rutsch‘n, stehen nur noch die Pylonen. Derzeit wird bezüglich des Neubaus der Rutsche die Spendentrommel gerührt – denn, wie Hosse erklärte: „Für die Rutsche mit dem höchsten Spaßfaktor reicht das Budget noch nicht ganz aus.“



Einen kleinen Rückblick auf die Historie gab‘s beim Festtag von Bürgermeister Frank Zellner, der zuvor mutig vom Fünf-Meter-Turm gesprungen war. Die Planungen zum Freibadbau wurden 1978 abgeschlossen – „also zu einem Zeitpunkt, als ich gerade geboren war“, erzählte der Rathauschef. Damals wurden für den Bau, der 1980 begann, 8,5 Millionen D-Mark veranschlagt. Nach der Fertigstellung 1982 waren es dann 12,2 Millionen D-Mark. „Es ist beruhigend, dass es schon damals Preissteigerungen gab“, so Zellner schmunzelnd. Das Fazit des Bürgermeisters: „Das Bad ist aus dem Ort nicht mehr wegzudenken.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.