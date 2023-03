Rigi-Rutsch‘n Peißenberg: Bäderparkdefizit steigt weiter

Von: Bernhard Jepsen

Nur noch die Pylonen erinnern an die 2021 abgerissene, alte Rutschanlage. Bis zur Sommersaison 2024 soll ein Ersatzneubau fertiggestellt sein. © Jepsen

Peißenberg – Die gute Nachricht vorweg: In der Badesaison 2024 soll es in der Rigi-Rutsch‘n wieder eine Rutschanlage geben. Auch die aus sicherheitstechnischen Gründen notwendige Erneuerung der Sprungtürme soll bis dahin abgeschlossen sein. Die schlechte Nachricht: Der Bäderpark verursacht inzwischen ein jährliches Defizit in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Tendenz steigend.

Bei den zuständigen Peißenberger Gemeindewerken – dem Kommunalunternehmen (KU) wurde der Betrieb der Rigi-Rutsch‘n Mitte der 1990er Jahre von der Marktgemeinde übertragen – rechnet man damit, dass das Jahresminus auf knapp zwei Millionen Euro ansteigen wird. Für das KU ist das finanziell nicht mehr zu stemmen. „Die Kernaussage ist, dass die Ertragskraft der Gemeindewerke alleine nicht ausreichen wird, um so ein Defizit zu tragen“, erklärt Stefan Ziegler, der neue KU-Vorstand, unmissverständlich. Die Gemeindewerke müssten schließlich auch in ihre klassischen Sparten der Daseinsvorsorge wie zum Beispiel das Stromnetz investieren. Im Klartext heißt das: Die Kommune, quasi der Mutterkonzern der Werke, muss mehr für den Verlustausgleich aufbringen, als er es bislang tut. Inwieweit der steuerkraftschwache Markt dazu in der Lage ist, steht in den Sternen.

KU-Vorstand Stefan Ziegler sieht die Notwendigkeit für einen politischen Diskurs: „Ich möchte, dass wir in eine saubere Diskussion kommen. Das Bad kostet viel Geld – und irgendwann ist einmal Sense.“ Der KU-Chef stellt klar, dass in den bisherigen Debatten eine Schließung „definitiv keine Option“ gewesen sei. „So etwas ist für die nächsten drei Jahre kein Thema.“ Aber was ist im vierten Jahr? Ziegler will und kann sich bei dieser Frage nicht festlegen. Bei einem über 40 Jahre alten Bad, so der Gemeindewerksleiter, würde die Gefahr von Mängeln steigen.



Generell müssen laut Ziegler nun die Fragen geklärt werden, welches Bad man für welche Zielgruppen in Peißenberg haben will, mit welchen Angeboten und zu welchen Preisen. „Bislang gibt es da vonseiten der Politik keine klaren Aussagen“, konstatiert Karin Hosse, die Betriebsleiterin des Bäderparks. „Die Rigi-Rutsch‘n soll derzeit alles sein: Familienbad, Sauna und ein Bad für Kursangebote.“ Ziegler will „keine vollendeten Tatsachen schaffen, sondern Lösungswege aufzeigen“. Denkverbote dürfe es dabei nicht geben. In einem unverbindlichen Variantenkatalog haben die Gemeindewerke zum Beispiel ein Naturbad oder auch den Bau eines Schwimmbads mit Ganzjahresbetrieb an anderer Stelle aufgelistet. Die freiwerdende Fläche an der Pestalozzistraße könnte dann als Bauland vermarktet werden. Das sind bislang freilich nur lose Gedankenspiele. Ein „Weiter so“ ist für Ziegler in puncto Rigi-Rutsch‘n aber keine Alternative: „Wir brauchen stabile Leitplanken.“



Die ersten Leitplanken hat der neue Werkleiter in Absprache mit dem KU-Verwaltungsrat bereits gesetzt. Ziegler hat gemeinsam mit Hosse einen Investitionsbedarf für die nächsten zehn bis 15 Jahre von rund 15 Millionen Euro ermittelt – nur um die Rigi-Rutsch‘n wettbewerbsfähig zu halten. „Dann hätten wir einen renovierten Altbau“, sagt Ziegler. Damit seien nicht nur „sichtbare Maßnahmen“ wie die Investition in eine neue Rutsche gemeint, sondern auch „unsichtbare“ in die Bädertechnik.



Dem Verwaltungsrat hatte Ziegler verschiedene Optionen vorgeschlagen. Abgelehnt wurde dabei der, wie es Ziegler nennt, „große Aufschlag“ mit einem sofortigen Investitionsbudget von zehn Millionen Euro. Weder die Gemeindewerke noch die Kommune sind in der Lage solche Summen kurzfristig zu stemmen – ob mit oder ohne Förderung.



Wie bereits berichtet, hatten die Werke und der Markt vor zwei Jahren eine Zusage für ein Bundesförderprogramm zur Ertüchtigung des Bäderparks erhalten. Das Ganze lief unter dem Titel „Rigi-Rutsch‘n 2.0“. Es wurde ein Fördersatz von 43 Prozent gewährt bei einer Investitionssumme von 4,6 Millionen Euro. Doch damit sind in Inflationszeiten keine großen Sprünge mehr möglich. „Das Geld schmilzt bei den Preissteigerungen momentan wie Schnee in der Sonne“, weiß Ziegler.



Ein Beispiel: Für die neue Rutschanlage hatte der Verwaltungsrat der Gemeindewerke einst ein Oberbudget von 550 000 Euro festgelegt. Aktuell rechnen die Gemeindewerke mit bis zu 900 000 Euro. Die Folge: Der mit dem Projekt „Rigi-Rutsch‘n 2.0“ entwickelte Maßnahmenkatalog mit Edelstahlbeckenausführungen und Einhausung für das Nichtschwimmerbecken lässt sich in dem Umfang nicht realisieren.



Verständigt hat man sich nun stattdessen auf eine kleine Lösung mit Ersatzneubauten für die Rutsche und die Sprungturmanlage. Die Maßnahmen sollen notfalls auch ohne das Förderprogramm durchgezogen werden. Derzeit wird mit dem Fördergeber noch verhandelt, ob die Zuschussmodalitäten angepasst und der inhaltliche Umfang reduziert werden können.

