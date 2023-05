Was die Verwaltung dazu sagt

Rolli-Sportgruppe des TSV Weilheim: Defekter Fahrstuhl sorgt für Frust

Von: Stephanie Novy

Der Fahrstuhl ist der einzige Weg, wie Rollstuhlfahrer zur Turnhalle gelangen. Lange Zeit funktionierte er nicht. © Novy

Weilheim – Der Frust sitzt tief bei Wolfgang John. Er ist verantwortlich für die Rollstuhlgruppe beim TSV Weilheim. Normalerweise treffen sich die derzeit vier Mitglieder pro Woche, um für eineinhalb Stunden miteinander Sport zu machen. Doch seit Juni 2022 geht das nicht mehr. Grund ist ein defekter Fahrstuhl in der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule.

Die Rollstuhlgruppe darf die Turnhalle der Schule für ihre Sportstunden nutzen. Um in die Halle, die etwas tiefer liegt, zu gelangen, gibt es einen Fahrstuhl. John berichtet davon, dass es wohl in den vergangenen Jahren immer mal wieder Probleme damit gab. „Es kam vor, dass sich die Türen nicht öffnen oder schließen ließen, oder der Aufzug einfach wochenlang gar nicht mehr funktionierte“, schreibt John in einem Brief an die Presse. Vollkommen den Geist aufgegeben hat das gute Stück dann aber im Juni 2022. Der „Rolli-Sport“, wie es John nennt, konnte nicht mehr stattfinden, da es für Rollstuhlfahrer keine andere Möglichkeit gebe, in die Halle zu kommen.



Lange Zeit habe sich nichts getan. „Die Rollstuhlfahrer sind gewöhnlich sehr leidensfähig, aber selbst sie wurden nach einem halben Jahr Stillstand langsam ungeduldig.“ Anfang 2023 dann die Nachricht: Der Fahrstuhl wird repariert und nach den Faschingsferien kann‘s mit dem Sport wieder losgehen. Doch laut John ging der Aufzug nach wie vor nicht. Erst Ende April habe er wieder funktioniert – zumindest in eine Richtung. Es fehlte der Knopf, um nach dem Sport den Fahrstuhl zu holen und wieder nach oben zu fahren, wie John berichtet. Und weiter: „Der Sachstand wurde am selben Abend weitergemeldet und man versprach, die Situation in der gleichen Woche zu beheben.“ Doch auch 14 Tage später ging nichts. John ist frustriert: „Elf Monate – man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, elf Monate schaffen es die zuständigen Verantwortlichen nicht, einen Aufzug instand zu setzen. Und als der Aufzug endlich repariert ist, vergisst man den Knopf zu installieren, um ihn zu rufen und die Tür zu öffnen.“



Was die Verwaltung dazu sagt

Gegenüber dem Kreisboten äußerte sich Marco Schwentzek, Sachgebietsleitung Liegenschaftsmanagement, zu der Problematik. Er berichtet von mehreren Faktoren, die schuld seien, dass es mit der Reparatur so lange gedauert hat. Zunächst habe die Fehleranalyse recht viel Zeit in Anspruch genommen. Zudem seien im Juni 2022 noch die Auswirkungen von Corona zu spüren gewesen – die nötigen Bauteile hätten auf sich warten lassen. Zu guter Letzt war es dann auch noch eine Frage des Geldes. Schwentzek spricht von hohen Kosten für die Reparatur. Die Stadt habe hier in Vorleistung gehen müssen. Die Kosten würden anschließend auf den Mittelschulverband „abgewälzt“, was jedoch erst wieder von den beteiligten Gemeinden genehmigt werden

müsse.



Der Fahrstuhl sei aber nun repariert. Es fehle nur noch der Schalter. Schwentzek geht davon aus, dass dieser in ein bis zwei Wochen komme. Genau könne er es nicht sagen. Der verantwortliche Mitarbeiter sei derzeit nicht im Haus.



John bleibt skeptisch. Er berichtet davon, dass man dem TSV bereits vor gut zwei Wochen per E-Mail mitgeteilt habe, dass der Schalter noch in derselben Woche eingebaut werde. Passiert sei aber nichts. John zieht letztlich das Fazit: „Viele Menschen, nicht nur die sogenannten Randgruppen, werden von Politikern, Entscheidungsträgern in den Verwaltungen, Gremien oder an anderen Stellen einfach nicht mehr wahrgenommen, immer mehr vergessen. Ihre Bedürfnisse werden nicht mehr ernst genommen, es gibt ja schließlich wichtigeres. Den Rest erledigt Bürokratie und/oder Gleichgültigkeit.“

