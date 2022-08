Rotary Club Weilheim wählt neuen Präsidenten und ehrt Mitglieder

Amtswechsel: Aus den Händen seines Vorgängers Gordian Hermann (links) empfing Jörg Schneider als neuer Präsident der Weilheimer Rotarier die traditionellen Insignien Staffelstab und Urkunde. © Hornung

Weilheim – Jörg Schneider ist neuer Präsident der Weilheimer Rotarier. Turnusgemäß löst er Gordian Hermann ab, der den Club in den vergangenen zwölf Monaten geführt hatte. Zum Ende des rotarischen Jahres 2021/22 wurden zudem vier neue Mitglieder aufgenommen und drei Rotarier mit einem „Paul Harris Fellow“ geehrt.

In seinem Rückblick erinnerte Hermann an das Schwerpunktthema „Umwelt und Klima“, unter dem sein Jahr gestanden hatte. „Es ist uns gelungen, hier sehr viel Information und auch Bewusstseinsveränderungen über unseren Club hinaus zu erreichen“, sagte der bisherige Präsident. Er hoffe, dass dieses Thema in Zukunft weitergeführt werde. „Wir haben uns dem gesellschaftlichen Fortschritt verschrieben, und diese Verantwortung muss Rotary wahrnehmen.“

Außerdem hat sich der Weilheimer Club mit seinen 64 Mitgliedern laut Hermann im abgelaufenen Jahr bei den „großen Problembereichen“ wie etwa dem Hochwasser im Ahrtal oder dem Krieg in der Ukraine bewährt – sei es durch Spenden oder durch die Auswahl geeigneter sozialer Projekte. So unterstützten die Rotarier beispielsweise die Weilheimer Tafel und sponserten an der Volkshochschule zwei Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine. „Auch wenn die Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint – Rotary ist ein stabiler Anker“, sagte Hermann.



Schneider bekräftigte die Wichtigkeit des Kernthemas „Umweltschutz“ und stellte dem sein persönliches Leitmotto daneben: „Rotary soll Vergnügen machen!“ So plant der neue Präsident neben den regulären wöchentlichen Meetings diverse Veranstaltungen, um das Clubleben nach Corona zu beleben. Höhepunkt im laufenden Jahr werden eine Reise nach Prag und die Charterfeier im September sein, mit der die Weilheimer Rotarier den 60. Geburtstag ihres Clubs feiern. Für Schneider bietet Rotary „ein Gemeinschaftsgefühl auf Basis von freundschaftlichem Miteinander, gesellschaftlichem Kontakt, sozialem Engagement und nicht zuletzt Internationalität.“



Vor der offiziellen Übergabe der Präsidentschaft mit den traditionellen Insignien Staffelstab und Urkunde wurden auf der Feier vier neue Mitglieder, darunter zwei Frauen, begrüßt und langjährige Rotarier des Weilheimer Clubs geehrt: So erhielten Ulla von Aswegen-Schmalfeld, Klaus Bauer und Helmut Hornung jeweils einen „Paul Harris Fellow“. Diese hohe Auszeichnung wird an Rotarier verliehen, die sich für den Club besonders engagiert und den rotarischen Wahlspruch „Selbstloses Dienen“ in der Praxis vorgelebt haben.

