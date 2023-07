Rucksack aus Auto in Weilheimer Supermarkt-Tiefgarage gestohlen

Von: Kai Lorenz

Noch nicht ganz klar sind die Umstände, wie es zu einem Diebstahl aus einem Pkw am Montag gegen 14 Uhr kam. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Weilheim - In Weilheim ereignete sich am Montagnachmittag ein Diebstahl, der noch einige Fragen aufwirft. Die Tat ereignete sich gegen 14 Uhr in der Tiefgarage des Kaufland-Supermarktes in der Kaltenmoserstraße.

Das Opfer, eine 75-jährige Weilheimerin, war zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, ihren Einkauf zu erledigen. Sie hatten ihre Pkw in der Tiefgarage des Supermarktes geparkt. Nachdem sie ihre Einkäufe in einen Rucksack verpackt hatte, platzierte sie diese auf der Rücksitzbank ihres Fahrzeugs und wollte den Einkaufswagen zurückbringen.

Sie stellte fest, dass ihr Auto jedoch nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden konnte. Trotz mehrerer Versuche, das Fahrzeug zu verriegeln, entriegelte es sich kurz darauf immer wieder selbst. Die 75-jährige ließ daher ihr Fahrzeug unverschlossen zurück und ging, um den Einkaufswagen wegzubringen.

Als sie wiederkam, bemerkte sie laut Polizei einen klein gewachsenen Mann mit kurzen dunklen Haaren, der sich hastig von ihrem Auto entfernte. Bei der Überprüfung ihres Fahrzeugs musste sie feststellen, dass ihr Rucksack samt Einkauf im Wert von etwa 30 Euro in ihrer kurzen Abwesenheit gestohlen worden war.