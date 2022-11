Rück- und Ausblick bei Hauptversammlung der Vhs Weilheim

Der Vorstand der Weilheimer Vhs vorne v. li.: Kathrin Hauser-Weishaupt (Beisitzerin) und Alexandra Bertl (Beisitzerin und Stadtratsreferentin). Hinten v. li.: Helmut Hornung, Thomas Grün sowie Ute Wacker (Schriftführerin). Nicht auf dem Foto: Bürgermeister Markus Loth als stellvertretender Vorsitzender. © Vhs Weilheim

Weilheim – Die Corona-Pandemie hatte die Volkshochschule Weilheim auch im vergangenen Jahr fest im Griff. Lockdowns und Hygieneregeln auf der einen Seite, verunsicherte Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der anderen Seite machten den Verantwortlichen das Leben schwer. Auf der Hauptversammlung gab es dennoch positive Signale: „Wir haben die Herausforderung angenommen und sind sehr passabel über die Runden gekommen“, lautete das Resümee des Vhs-Vorsitzenden Helmut Hornung.

Nach den Worten von Geschäftsführerin Andrea Höfler waren im gesamten ersten Halbjahr 2021 praktisch keine Präsenzkurse möglich. „Wir waren daher sehr froh, dass in diesem Zeitraum 73 eigene Onlinekurse stattfinden konnten“, so Höfler. Auf diese Weise habe man das Bildungsangebot auch in Lockdownzeiten sichern können. Immerhin wurden ab Juni 2021 unter strengen Hygieneregeln die Präsenzkurse wieder aufgenommen. Im Herbst vergangenen Jahres traten dann die 2-G- und 3-G-Regeln in Kraft und erforderten einen beträchtlichen Verwaltungsaufwand – etwa Corona-Tests vor Ort unter Beobachtung. „Leider mussten einige Kurse wieder beendet werden, da die Kursleitenden nicht über die erforderlichen Impfungen verfügten. Auch manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten in der Folge nicht mehr dabei sein“, sagte die Vhs-Geschäftsführerin auf der Hauptversammlung.

Dass Schatzmeister Thomas Grün trotz allem einen „verhältnismäßig guten Haushaltsabschluss“ vorlegen konnte, lag unter anderem an staatlichen Hilfen in Höhe von rund 70 000 Euro. In diesem Zusammenhang dankte Helmut Hornung dem Team der Geschäftsstelle sowie jenen Teilnehmenden, die auf eine Rückzahlung der Gebühren für abgesagte Kurse verzichtet und damit insgesamt 2 300 Euro gespendet hatten. „Ein großes Dankeschön gilt der Stadtverwaltung und dem Stadtrat für den Zuschuss“, sagte der Vorsitzende. Zudem hob er die stets konstruktive Arbeit im Verbund der fünf Volkshochschulen im Pfaffenwinkel hervor, dem die Vhs Weilheim angehört.



„Die enge Kooperation im Verbund erleichtert die Arbeit und das Fällen von Entscheidungen in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten enorm“, sagte Höfler. Als Beispiel für die gemeinsamen Ziele gelte die Tatsache, dass alle Volkshochschulen im Pfaffenwinkel nun anerkannte Stützpunkte für Verbraucherbildung sind (wir berichteten): „Durch diese Anerkennung des Bayerischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz profitieren unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einem breiten und attraktiven Angebot in diesem Bereich.“



Ein Blick auf das laufende Jahr am Ende der Versammlung ließ im Vorstand vorsichtigen Optimismus aufkommen. Das Frühjahrssemester ging laut Hornung ohne größere Einschränkungen über die Bühne und auch das Herbstsemester sei gut angelaufen.



Allerdings merke man eine gewisse Zurückhaltung bei den Buchungen, sehe jedoch auch einen kleinen Aufwärtstrend. Für den Vhs-Vorsitzenden ist ungewiss, welchen Stellenwert Bildung, wie sie die Volkshochschule bietet, angesichts von Inflation, Energieknappheit und Ukraine-Krieg in Zukunft haben wird: „Wir leben zweifelsohne in einer Zeit der Krisen. Ich hoffe, dass wir irgendwann gestärkt daraus hervorgehen.“

Von Kreisbote