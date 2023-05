Rund 90 Besucher bei der Bürgerversammlung in Wessobrunn

Aufmerksame Zuhörer: Försterin Sonja Scheuer berichtete über das Eschentriebsterben. © Halmel

Wessobrunn – Die Einwohnerzahlen sind etwas rückläufig, dafür sind die Gewerbesteuereinnahmen auf ein Rekordhoch gestiegen und die Pläne fürs Klostergut liegen grob im Zeitplan. Es gab viel zu besprechen, bei der kürzlichen Bürgerversammlung in Wessobrunn.

Rund zehn Monate sind seit der letzten Bürgerversammlung vergangen. In denen ist im Klosterdorf viel passiert. Das zeigten die Berichte, die nicht nur Rathauschef Georg Guggemos, sondern auch zwei Gemeinderäte und zwei externe Referenten den rund 90 Anwesenden in der Mehrzweckhalle präsentierten.



Traditionell startete der Rathauschef mit dem reichhaltigen Zahlenmaterial in die Versammlung. „Die Einwohnerzahlen sind etwas rückläufig, aber nicht besorgniserregend“, erklärte Guggemos, nachdem die Bevölkerung um 33 auf jetzt 2 230 geschrumpft war. Einen deutlichen Aufwärtstrend zeigen dagegen die Gewerbesteuereinnahmen. Im vergangenen Jahr nahm die Gemeinde 2,9 Millionen Euro darüber ein, so viel wie noch nie zuvor. „Das ist höchst erfreulich, allerdings zeichnet sich ab, dass es 2023 wieder schlechter wird“, meinte Guggemos, der gleich noch einen weiteren Pferdefuß nachschob: „Die Kreisumlage in 2024 wird sehr hoch ausfallen, da sie nach den Zahlen von zwei Jahren davor festgelegt wird.“ Bei den Rücklagen von 3,4 Millionen Euro und der Pro-Kopf-Verschuldung von 362 Euro, die deutlich unter dem Schnitt von etwa 1 000 Euro bei vergleichbaren Gemeinden liegt, steht Wessobrunn aktuell laut Guggemos ebenfalls sehr gut da. Mit insgesamt 785 Downloads erachtet der Rathauschef auch die Wessobrunn-App als Erfolgsmodell.

Für die beiden Kindergärten in Wessobrunn und Forst, die von 40 und 37 Kindern besucht werden, gab die Kommune im vergangenen Jahr etwa 264 000 Euro aus. „Da sind wir bei den Kosten ziemlich stabil.“



Von Breitbandausbau bis Baumsterben

Gemeinderat Leopold Hahn berichtete im Anschluss über seine Arbeit als Seniorenbeauftragter. „Wir haben uns unter anderem die Nachbarschaftshilfe in Raisting genauer angeschaut und sind dann aber zum Schluss gekommen, es nicht so zu machen. Wir setzen weiter auf ehrenamtliche Hilfe und haben da in allen Ortsteilen Ansprechpartner“, erklärte Hahn.



Sein Ratskollege Max Obholzer erläuterte den Breitbandausbau, „da bleiben wir für das Ortszentrum Wessobrunn dran“. Darüber hinaus berichtete er vom neu gegründeten Arbeitskreis Energie, der sich im Frühsommer erstmals treffen und der vom „Windkümmerer“ beraten wird.



Försterin Sonja Scheurer erläuterte die Ursachen des Eschentriebsterben, das größere Baumfällaktionen nötig machte.



Martin Okrslar von der MARO Genossenschaft stellte im Anschluss die Pläne für das Klostergut vor. „Wir haben viele Untersuchungen gemacht und können uns ohne schlechtes Gewissen auf das Abenteuer einlassen“, sagte Okrslar zu dem Projekt, bei dem in zwei Bauabschnitten 44 Wohnungen entstehen sollen (wir berichteten).



Auf die Infrastruktur der Gemeinde ging danach Guggemos nochmal ein. Die Gemeinde ist bei der Kläranlage in Paterzell gefordert, weil sie an die Kapazitätsgrenze stößt und bei der Steuerung in neue Technik investiert werden muss. Beim neuen Baugebiet in Forst sind 16 von 19 Parzellen verkauft. Geduld ist dagegen noch bei der Sanierung der Straße durch den Eibenwald angesagt. „Das wird erst im Herbst 2024 gemacht“, meinte Guggemos nach Gesprächen mit dem staatlichen Bauamt.



Die abschließenden Bürgerfragen drehten sich um die Gestaltung des Vorplatzes der Mehrzweckhalle, um die mögliche Zusammenlegung der Feuerwehr Wessobrunn und Haid, den Kosten von Bauhofarbeiten im Vergleich zu einer externen Vergabe sowie der Sicherung der Wasser- und Abwasserversorgung in Krisenzeiten.