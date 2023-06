Runderneuerung für den Beachvolleyball-Platz am Dietlhofer See in Weilheim

Von: Bianca Heigl

Mit ein paar ersten Ballwechseln wurde der runderneuerte Beachvolleyball-Platz am Dietlhofer See seiner Bestimmung übergeben. Unter den Zuschauern waren auch Weilheims Dritter Bürgermeister Alfred Honisch, Post SV-Vorstand Geog Friedl und Bavaria-Green-Chef Oguzhan Yüksekkaya. © Bianca Heigl

Weilheim – Die Abmessungen des Feldes stimmten nicht mehr, die Netzanlage war veraltet, kurz gesagt, der Beachvolleyball-Platz am Dietlhofer See war in die Jahre gekommen. Zwar reinigten Stadt und Stadtwerke jährlich den Sand, aber mehr auch nicht. Das rief Patrick Mengel und Alex Niklas auf den Plan. Beide hatten bereits erfolgreich an der Erweiterung der Calistenics-Anlage in der Au mitgewirkt (wir berichteten). Nun konnte ein runderneuerter Beachvolleyball-Platz mit einem ersten Spiel seiner Bestimmung übergeben werden.

„Mit dieser Anlage gibt es einmal mehr die Möglichkeit, ohne Mitgliedschaft in einem Verein in Weilheim Sport zu machen“, freute sich Dritter Bürgermeister Alfred Honisch bei der kleinen Einweihung. Und Ullrich Klinkicht, Referent im Stadtrat für den Dietlhofer See, sieht schon die Möglichkeit für eine Beachvolleyball-Meisterschaft. Nun hat der Platz die vorgesehenen Abmessungen von 16 auf acht Meter und ein höhenverstellbares Netz.



Möglich wurde die ganze Maßnahme nur durch das unermüdliche Engagement der beiden Studenten Mengel und Niklas. Denn sie suchten Sponsoren, die sie in der Winfried und Centa Böhm Stiftung fanden. „Die Stiftung wird auch noch den Sandaustausch und eine Abdeckung finanzieren“, konnte Mengel verkünden. Unterstützt wurden die beiden Studenten bei der Aktion von den Stadtwerken, dem Post SV Weilheim und der Gartenbaufirma Green Bavaria aus Weilheim. „Es war ein rundum cooles Projekt“, strahlte Mengel beim Einweihungstermin.



Auch Georg Friedl, Vorstand des Post SV, dankte den Initiatoren für ihr Engagement: „Es ist super, dass der Platz pünktlich zum Beginn der Badesaison fertig ist und damit ein Ansporn für Freizeitsportler, vielleicht auch einmal in einen Verein zu kommen.“ Niklas und Mengel hoffen auf den Vorbildcharakter ihres Projektes: „Das soll andere Weilheimer motivieren, Ähnliches zu tun“, so Mengel.