Engagement für den Hospizverein

Von: Stephanie Novy

Dieter Fischer sprach mit dem Kreisboten über sein Engagement beim Hospizverein Pfaffenwinkel. © Höllerer

Region/Polling – Kaum einer grantelt sich so charmant durch das deutsche Vorabendprogramm im Fernsehen wie Dieter Fischer. Mit dem Kreisboten hat der Schauspieler über seine Arbeit am Set von „Die Rosenheim-Cops“ und über seine große Sehnsucht nach der Theaterbühne gesprochen. Ernstere Töne schlug Fischer beim Thema Umgang mit Lebensmitteln und seinem Engagement beim Hospizverein im Pfaffenwinkel an.

Wie viel Spielfreude Fischer hat, lässt sich unter anderem Woche für Woche in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ erkennen. Seit Januar 2002 wird die Krimi-Serie nun schon ausgestrahlt. Fischer als Kommissar Anton Stadler ist seit 2011 fest im Team, zuvor war er in einzelnen Episoden zu sehen. Sein Vergnügen daran, den Stadler zu mimen, hat der Schauspieler auch nach über einem Jahrzehnt nicht verloren. Das liegt wohl nicht zuletzt an seinen Kollegen. „Das Ensemble arbeitet so gerne zusammen“, erzählt Fischer. Zudem würden er und Marisa Burger, alias Sekretärin Stockl, sich immer „spitzbübisch freuen“, wenn sie sich vor der Kamera zanken dürfen. Privat sei das natürlich nicht so, betont Fischer.



Die Freude bei der Arbeit scheint sich auch auf das Publikum zu übertragen. Immerhin verfolgen jetzt schon seit 21 Staffeln die Zuschauer die Mordermittlungen in und um Rosenheim. Den Reiz an der Sendung macht für Fischer aber noch etwas anderes aus: „Hauptdarsteller ist die bayerische Voralpenlandschaft. Die hat eine unglaubliche Schönheit, die die Zuschauer zu sehen bekommen.“



Aber nicht nur in Film und Fernsehen fühlt sich Fischer wohl. Als Theaterschauspieler hat er ein Engagement beim Metropoltheater München. Dort war er vor Corona regelmäßig zu sehen. Die Pandemie hat dem Kunstbetrieb ordentlich zugesetzt. Fischer verspüre mittlerweile eine „unglaubliche Sehnsucht nach dem Theater“. Aber es scheint ein Ende der langen Durststrecke in Sicht. Der Schauspieler verrät, dass gerade „ein Stück in der Mache“ sei, das im Landestheater Niederbayern zu sehen sein wird.



Schauspieler Dieter Fischer engagiert sich als Schirmherr beim Hospizverein im Pfaffenwinkel. © Höllerer

Die Lust am Theaterspielen hält bei Fischer schon lange. Seine Schauspielkarriere fing damals am Laientheater an, wie sich der 51-Jährige erinnert. Ein BR-Mitarbeiter habe ihn dabei quasi entdeckt. Mit seiner Leidenschaft für die Kunst sei er „völlig aus der Art geschlagen“, lacht Fischer, dessen Familie mit dem Theater bis dahin nichts zu tun hatte. Aber es hat sich bezahlt gemacht. 1999 hat Fischer erstmals eine Festanstellung an einem Theater bekommen. Von da an konnte er auch von seinem Beruf leben. „Das können nur wenige von sich behaupten.“ Seitdem Fischer 2004 erstmals beim Film engagiert wurde, ist er „dauernd am Drehen“, wie er selbst sagt.



Kein Wunder also, wenn er selbst sagt: „Zeit habe ich immer zu wenig. Das ist quasi chronisch.“ Für seine zweite Leidenschaft, das Garteln, findet sich aber dann doch noch etwas Zeit. Der Gemüseanbau hat es dem 51-Jährigen offenbar angetan. Rote Beete, Tomaten, Kohl. In Fischers Garten wächst so einiges, das er dann erntet und einweckt. Ob er auch was Leckeres aus dem Gemüse zaubert? „Kochen kann ich – ob‘s gut ist müssen andere beurteilen“ und mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Wenn meine Frau einen Apfelstrudel macht, halt ich mich jedenfalls raus.“



Das Garteln scheint für Fischer ein wichtiger Ausgleich zu sein. Er mache das „zum Hirn putzen“. Lebensmittel, besonders deren Herstellung, sind allerdings allgemein etwas, dass ihm wichtig ist. Billigfleisch, das dann auf einem „Grill in Kleinwagen-Größe“ landet, „furchtbare Geschmacksverstärker“ in Lebensmitteln, an der Börse gehandelter Weizen („schändlich“) oder Erdbeer-Joghurt, in dem keine einzige echte Erdbeere enthalten ist – für Fischer gibt es einige Gründe, die Lebensmittelherstellung und das Verhalten der Konsumenten zu kritisieren. Ein Weg, das zu ändern? Für den 51-Jährigen ist es ganz klar „Bildungssache“. Die Menschen müssten wieder sehen und lernen, wie Lebensmittel entstehen und somit deren Wert erkennen.



Engagement für den Hospizverein



Wenn man Fischer so reden hört, spürt man: das Thema ist ihm wirklich wichtig. Ebenso wie sein soziales Engagement. 2018 unterschrieb Fischer seinen Antrag, als 1 062. Mitglied in den Hospizverein im Pfaffenwinkel aufgenommen zu werden. Gleichzeitig übernahm er auch die Schirmherrschaft für den Hospizverein und das stationäre Hospiz. Und noch mehr: Für ein paar Stunden arbeitete der 51-Jährige quasi als Praktikant im Pollinger Hospiz. Ein Erlebnis, dass ihn offensichtlich sehr beeindruckt hat. So erzählt er, dass die Mitarbeitenden des Hospizes die Gäste immer mit Namen ansprechen. Die Menschen seien hier nicht einfach nur Zimmernummern. Es herrsche ein sehr würdevoller Umgang. Die erste Vorsitzende des Vereins Renate Dodell habe ihm zudem einmal von einer Frau erzählt, die ursprünglich in die Schweiz fahren wollte. Im Hospiz angekommen, meinte sie dann jedoch: „Wenn ich gewusst hätte, wie ich hier behandelt werde, hätte ich nie den Gedanken an die Schweiz gehabt.“



Dass es den Menschen im Hospiz gut geht und sie sich wertgeschätzt fühlen, liegt natürlich vorrangig an denjenigen, die sich dort engagieren. Deshalb ist es für Fischer wichtig, der Vorstandschaft des Hospizvereins und allen Mitarbeitenden sowie Ehrenamtlichen zu danken. Alle würden „unglaublich konzentriert am Wohle des Hospizes arbeiten“. Daher freut er sich auch, dass die Einrichtung erweitert wird. Ein Kinderhospiz soll entstehen (wir berichteten), was Fischer vor allem im ländlichen Raum als sehr wichtig erachtet.



Der 51-Jährige wird den Verein bei diesem Weg weiterhin als Schirmherr begleiten. Er möchte das Thema in die Öffentlichkeit und damit in die „Normalität rücken“. „Das Leben ist endlich. Wir hängen daran und wollen uns nicht mit dem Thema beschäftigen.“ Seit er die Schirmherrschaft übernommen habe, mache er sich zwangsläufig mehr Gedanken darüber. Das nehme ihm „den Schrecken vor dem Tod“. Er könne nur empfehlen, sich auf die Thematik „Hospiz“ einzulassen und dem offen gegenüberzustehen.

