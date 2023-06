Schlägerei in Weilheim eskaliert: Zwei Männer landen im Krankenhaus

Von: Kai Lorenz

Teilen

Der angegriffene Weilheimer setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr. (Symbolfoto) © Zoonar/MZV-Archiv

Weilheim - Weilheim erlebte am Samstagabend eine gewaltsame Auseinandersetzung, die mit einer Schlägerei endete und zwei Männer ins Krankenhaus brachte. Wie die Polizei berichtet, griff gegen 20 Uhr ein 38-jähriger Peitinger völlig grundlos einen 43-jährigen Weilheimer an. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohngebiet in Weilheim, als der Weilheimer gerade in seinem Auto saß. Ohne jegliche Vorwarnung öffnete der Peitinger die Fahrertür und begann unvermittelt auf den Weilheimer einzutreten.

Die Angriffe kamen für den Weilheimer vollkommen überraschend. Der Peitinger setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr und verpasste dem Weilheimer einen Kopfstoß. Allerdings blieben beide Männer nicht unversehrt und erlitten Verletzungen, die eine medizinische Versorgung im Krankenhaus Weilheim erforderlich machten.

Die genauen Hintergründe und das Motiv für den plötzlichen Angriff sind derzeit noch völlig unklar. Die örtliche Polizei hat umgangene Ermittlungen eingeleitet und strafrechtliche Verfahren wegen Körperverletzung gegen beide eingeleitet. Die genaue Aufklärung der Tat und mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Männern stehen im Fokus der Ermittlungen.