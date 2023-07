Schnelles Handeln verhindert Ausweitung eines Brands in Weilheim

Von: Kai Lorenz

Soweit kam es im aktuellen Fall in Weilheim nicht. Der Anwohner und sein Nachbar konnten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr bereits löschen. (Symbolfoto) © Red

Weilheim – Ein Versuch, Unkraut zu entfernen, hätte in Weilheim leicht zu einem größeren Brand führen können. Am Ende konnte aber Schlimmeres verhindert werden.

Wie die Polizei berichtet, geriet am Montag gegen 16.45 Uhr in der Zugspitzstraße die Hecke eines 67-jährigen Anwohners in Brand, als er versuchte, mit einem Gasbrenner das Unkraut in seiner Einfahrt zu beseitigen. Aufmerksam und reaktionsschnell begannen sowohl der Besitzer selbst als auch ein Nachbar sofort, den Brand mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen, während ein weiterer Nachbar die Feuerwehr alarmierte.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits gelöscht und es bestand keine Gefahr mehr. Durch die rasche Reaktion und das effiziente Zusammenarbeiten konnte eine potenziell gefährliche Situation abgewendet und größerer Schaden vermieden werden.

Trotz der schnellen Löscharbeiten brannte die Hecke auf einer Länge von etwa drei Metern ab und auch eine Straßenlaterne wurde durch den Brand beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt..