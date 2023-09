Schock im Peißenberger Rathaus: Hauptamtsleiterin Heike Hill tritt unerwartet zurück – Was steckt dahinter?

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Heike Hill bei ihrem Amtsantritt vor einem Jahr. © Jepsen

Peißenberg – Aus und vorbei: Nach nur einem Jahr hat Heike Hill ihren Posten als Hauptamtsleiterin im Peißenberger Rathaus gekündigt. Konkrete Gründe für ihren Abgang hat die 46-Volljuristin nicht genannt – weder gegenüber Bürgermeister Frank Zellner (CSU) noch gegenüber der Presse.

Formal korrekt und fristgerecht: Arbeitsrechtlich gibt es an Hills Kündigung nichts auszusetzen. Doch im Rathaus ist man über den plötzlichen und unerwarteten Abgang der Iffeldorferin verwundert. „Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, erklärt Zellner beim Pressegespräch. Der Bürgermeister hätte sich von Hill „mehr Vorlaufzeit und Transparenz gewünscht“. Nun müsse man mit der Situation umgehen: „Wir werden das aber hinbekommen“, versichert Zellner.

Warum Hill nach nur einem Jahr hinschmiss, darüber kann nur spekuliert werden. „Mir gegenüber hat sie keine Gründe genannt“, beteuert Zellner. Auch im Kündigungsschreiben habe Hill nichts vermerkt. „Sie hat mir nur angedeutet, dass der Arbeitsumfang sehr hoch war“, erklärt Zellner: „Mehr hat sie nicht gesagt. Sie hat da sehr formal agiert.“ Dass Hill viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen hatte, das bestätigt auch Zellner. Er habe ihr geraten, Prioritäten zu setzen: „Doch sie hatte wohl an sich selber hohe Erwartungen.“

An Hills fachlichen Qualitäten lässt Zellner keinen Zweifel. Hill sei lösungsorientiert, durchsetzungsstark und zuverlässig gewesen und habe Sachverhalte schnell abgearbeitet. „Da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Sie hat Vieles angepackt und zu einem guten Ergebnis gebracht.“ Und: „Ich hätte gerne mit Frau Hill länger zusammengearbeitet.“ Doch was könnte Hill zur Kündigung bewogen haben? Ihr beruflicher Lebenslauf sagt aus, dass sie vor ihrem Engagement in Peißenberg bei drei Stationen in diversen Rathausverwaltungen nie länger als ein Jahr tätig war. In der Marktgemeinde startete Hill mit einer hohen Schlagzahl. Sie wollte frischen Wind ins Rathaus bringen und Dinge verändern. Bei ihren Auftritten im Marktrat präsentierte sie sich kommunikativ, strukturiert und professionell. Doch Hill stieß dem Vernehmen nach intern auch auf Widerstände – und: Es wird hinter vorgehaltener Hand kolportiert, dass ihr die Rückendeckung des Bürgermeisters gefehlt hat. Zellner weist den Vorwurf zurück: Es gebe Entscheidungen, die von den Rathausabteilungsleitern vorbereitet werden. Im Bedarfsfall könne es aber durchaus sein, so erklärt es Zellner, dass er als Bürgermeister eine andere Sichtweise einbringt und die Entscheidung im Endeffekt anders ausfällt: „Ich bin hier im Rathaus nicht nur repräsentativ tätig.“ Zellner deutet damit zumindest indirekt an, dass es diesbezüglich offenbar zu Reibereien mit Hill gekommen sein könnte – wobei er betont: „Ich glaube nicht, dass ich ein Chef bin, mit dem man es nicht aushalten kann.“

Trotz Anfrage wollte sich Heike Hill gegenüber der Presse nicht zu ihrer Kündigung äußern. In einer E-Mail, die Hill im Zuge ihres Abgangs intern an Gemeinderäte und Rathausmitarbeiter versandt hat, betont sie, dass ihr das Amt als Rathaus-Geschäftsleiterin „überaus große Freude gemacht“ hat. Es sei eine „erlebnis- und ereignisreiche Zeit“ gewesen. „Vieles hat sich (endlich) bewegt, ist anders geworden. Wesentliches ist (hat sich) erledigt“, resümiert Hill.

Und wie geht es im Rathaus nun weiter? Als Hills Stellvertreter hat Ludwig Hanakam die Geschäftsleitung übernommen – und das wird vermutlich auch so bleiben „Wir brauchen jetzt Stabilität und Erfahrung und keine Hängepartie mit einer neuen Ausschreibung“, erklärt Zellner. Der Marktrat muss der Personalie allerdings noch zustimmen. Hanakam ist seit 45 Jahren für die Peißenberger Rathausverwaltung tätig. Der 61-Jährige hat seine letzten Berufsjahre vor sich. „Ich möchte ihn aber nicht als Übergangslösung bezeichnen“, erklärt Zellner. Hanakam selbst hält sich auf Nachfrage der Heimatzeitung noch bedeckt: „Ich kann jetzt schlecht etwas dazu sagen.“ Hills Abgang sei für ihn „völlig überraschend gekommen“. Nun wolle er erst den Beschluss des Marktrats abwarten.