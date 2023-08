Schreinerinnung Oberland feiert ihre Gesellen

Von: Rafael Sala

Wurde Wettbewerbssieger: Michael Gladiator, der als Gesellenstück einen Raumteiler entworfen hat. Glückwünsche dazu kamen von Florian Klein (li.) von der Schreinerinnung Oberland. © Sala

Weilheim – Ein Raumteiler aus Vollholz mit Schubladen, die sich wie eine Treppe ausdrehen lassen und steil nach oben ragen – eben mit trennender Funktion: Dieses Prüfungsstück, der eine ebenso pfiffige wie innovative Idee zugrunde liegt, hat der 19-jährige Michael Gladiator, der bei der Schreinerei Schütz in Weilheim in die Lehre ging, gefertigt. Als Prüfungsbester ist er zugleich einer der 43 Auszubildenden, die seit einer Woche ihre Zeugnisse in den Händen halten und sich nunmehr Schreiner nennen dürfen.

Alle dürften nun mächtig stolz sein, „diesen schönsten aller Berufe, die es gibt“, ausüben zu können, freute sich Florian Klein von der Schreinerinnung Oberland bei seiner Ansprache in der Aula der neuen Berufsschule in Weilheim. Wie wichtig das Schreinerhandwerk ist und welcher Beliebtheit es sich gerade bei jungen Leuten erfreute, zeige sich daran, dass das Schreinerhandwerk in Bayern stetig steigende Ausbildungszahlen vorweisen kann. Derzeit lernen in Bayern 1 700 Auszubildende pro Ausbildungsjahr diesen Beruf.

Eine Vielzahl von Werkstoffen wie Glas, Metall, Stein und verschiedene Kunststoffe ergänzen die Materialpalette, der sich in der Region wie vor um den Werkstoff Holz dreht. Für den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oberland, Roland Streim, ist die Arbeit mit Holz der Inbegriff von Kreativität überhaupt: „Hier kann man richtig gestalterisch tätig sein.“ Zwar hätten auch die Prüflinge eine Vielzahl an Kriterien für die Erstellung ihres Gesellenstücks beachten müssen, ansonsten hätten sie aber ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. „Das ist das Tolle an dem Beruf.“ Ein Aspekt, den auch Klein in seiner Rede aufgriff: „Hier können wir zeigen, dass wir nicht nur hochtechnisiert sind, sondern auch hervorragend gestalten können. Das nimmt uns keine seelenlose Maschine ab.“



Deshalb wurde der Wettbewerb „Die Gute Form“ von den bayerischen Innungsschreinern ins Leben gerufen. Funktion, Form und Formgebung prägen dabei die individuellen Gesellenstücke. Bei diesem Wettbewerb zeigen die jungen Gesellen Ihr gestalterisches Können. Dabei wurden in diesem Jahr zwei Möbelstücke besonders ausgezeichnet: Jonas Klussmann und David Pfeffer, die den ersten beziehungsweise den zweiten Platz gewonnen haben.