Schreinerinnung Oberland präsentierte Gesellenstücke in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Sebastian Trainer wurde als Prüfungsbester geehrt. © Novy

Landkreis – Die Schreinerinnung Oberland verabschiedete jüngst ihre frischgebackenen Gesellen. Deren „Abschlussprüfungen“ waren in einer Ausstellung in der neuen Berufsschule in Weilheim zu sehen.



Wer durch die Ausstellung lief konnte fast das Gefühl haben, in einem hochpreisigen Möbelhaus gelandet zu sein. Schreibtische, Schränke und Sideboards in sämtlichen Variationen waren dort zu sehen. Teils aus sehr hochwertigem Holz wie etwa Kirsche, manches Werkstück mit elegant wirkender Beleuchtung, oder auch mit integriertem Schachbrett. Selbst als Laie konnte man sehen: was die frischgebackenen Gesellen und Gesellinnen da geschaffen haben, ist wirklich von höchster Qualität. Das sah auch Kreishandwerksmeister Michael Andrä so. In seiner Rede sprach er von „Kunstwerken“ – mit „Massenware“ aus so manchem Möbelhaus nicht zu vergleichen.

Auch Innungsobermeister Bertold Romberg war sichtlich stolz auf die ehemaligen Auszubildenden. Die Gesellenstücke zu erstellen, sei ein langer Prozess gewesen. Bereits im Winter habe man mit den ersten Entwürfen angefangen. Die Gesellenprüfung sei auf „sehr hohem Niveau“ und dennoch hätten die Nachwuchs-Schreiner ein „flächendeckend gutes Ergebnis“ abgeliefert. Das könne sich auch bayernweit sehen lassen.



Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Ausstellung zu besuchen. Sie zeigte sich fasziniert davon, was aus Holz entstehen könne, „wenn die richtigen Hände dran arbeiten“. Flock ist sicher, dass die jungen Menschen einen „Beruf der Zukunft hat“ gewählt haben. Sie verwies aber auch darauf, dass Lernen „ein lebenslanges Projekt“ sei und man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen sollte.



Aber sich feiern lassen, ist natürlich dennoch drin. Vor allem, wenn man Prüfungsbester der Schreinerinnung wurde. So wie der 19-jährige Sebastian Trainer aus Wildsteig. Er bekam von Romberg eine Auszeichnung überreicht. Genauso wie die 22-jährige Marie Jurzig. Sie wurde in der Kategorie „Die gute Form“ geehrt.

