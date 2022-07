Bereit für die Zukunft

Schüler der Mittelschule Peißenberg erhielten ihre Abschlusszeugnisse

Von: Ursula Gallmetzer

Konrektor Thomas Kolahsa (li.), Rektorin Susanne Coldwell (daneben), Hauptamtsleiter Johannes Pfleger (2.v.re) sowie Bürgermeister Frank Zellner (re.) gratulierten (v.li.) Justin Dorberth, Ceren Avvuran, Victor Drobic, Hanna Lidl, Lara Da Costa Pedro, Stella Siebert und Vivien Walter Leonard Pittrich. Nicht auf dem Bild: Sarah Hummig. © Gallmetzer

Peißenberg – Grund zur Freude gab es bei den Mittelschülern und -schülerinnen in der vergangenen Woche. Am Donnerstag durften sie bei einer Feier in der Tiefstollenhalle ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Die Erfolgsquote der Abschlussjahrgänge kann sich sehen lassen: Von 44 Neuntklässlern haben 30 am Quali teilgenommen, 25 von ihnen haben bestanden. „Das sind 83,33 Prozent“, lobte Rektorin Susanne Coldwell die Leistungen der Jugendlichen. Bei den Zehntklässlern der M-Zweige waren es sogar noch mehr Schüler und Schülerinnen, die ihre Prüfungen erfolgreich absolvierten. Zum Mittleren Schulabschluss traten 31 Jugendliche an, 30 davon haben bestanden, einer muss noch eine Prüfung nachholen. „Es nähert sich der 100-Prozent-Marke“, zeigte sich Coldwell begeistert.

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen“, fuhr sie in ihrer Ansprache fort. Gerade alle möglichen Corona-Regelungen und dadurch entstandene Einschränkungen, Distanzunterricht und nicht zuletzt der Lehrkräftemangel seien eine Herausforderung für alle gewesen. Dennoch war Coldwell angetan von dem, was die Absolventen und Absolventinnen geschafft haben: „Ihr habt alle etwas Schönes daraus gebaut.“ Nun sei es an den ehemaligen Schülerinnen und Schülern, ihr Leben weiterzubauen, auch mit manchen krummen Steinen.

Die Elternbeiratsvorsitzende Katharina Nöding übernahm die Metapher der Steine und ermutigte die Jugendlichen, einfach über Hindernisse auf ihrem Weg hinwegzusteigen, auch wenn der Weg nicht geradlinig ist: „Macht auch Fehler! Fehler dienen der Charakterstärkung“, sagte sie.



Bürgermeister Frank Zellner betonte, wie wichtig die Absolventen gerade in Zeiten des Fachkräftemangels für die Unternehmen seien. Er äußerte den Wunsch, dass möglichst viele von ihnen in Peißenberg ihre Lehre absolvieren und der Gemeinde erhalten bleiben. Zellner ist sich sicher: „Mit dem Schulabschluss gehören Sie zu denen, denen die Zukunft gehört.“

Bereit für die Zukunft

Schülersprecher Leopold Schnitzer blickte in seiner Rede auf die Jahre an der Mittelschule zurück. „Mit dem heutigen Tag ist es für viele endlich und für andere leider vorbei“, sagte er mit einem Grinsen. Er dankte den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie trotz aller Widrigkeiten in den vergangenen Jahren alles gegeben haben, um guten Unterricht zu ermöglichen. „Wir fühlen uns nun gewappnet, die Herausforderung des Berufslebens anzunehmen“, zeigte sich Schnitzer zuversichtlich und ergänzte: „Wir haben alle Chancen, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen.“



„Ihr seid auf dem richtigen Weg. Geht ihn weiter“, richtete sich Eva Schäfer, die Klassenleiterin der 9a, bei der Zeugnisvergabe an ihre Schützlinge. Auch bei Manuela Schuster, der Kollegin der Parallelklasse, wurde deutlich, wie sehr ihr die Jugendlichen ans Herz gewachsen sind. Sie dachte zurück an die letzten Monate und ihre wechselnden Rollen als „Klassenlehrerin, als Feldwebel und zuletzt als Cheerleader“.



„Ihr habt mir das Leben wirklich leicht gemacht“, fand Roland Gladiator, als er die Zeugnisse der 10Ma überreichte. Als Klassenleiter bangt er nicht um seine Schüler und Schülerinnen: „Ich muss mir um keine und keinen, der hier steht, nur eine Sekunde Sorgen machen.“ Kollege Markus Moser, der die 10Mb im Abschlussjahr begleitet hatte, verglich die Schulzeit mit einem Tennismatch, dass sie Absolventen nach spannenden Sätzen für sich entschieden hätten.



Am Ende des Festabends wurden die erfolgreichsten Absolventen geehrt und bekamen einen von der Gemeinde gesponserten Büchergutschein überreicht. Beim Qualifizierenden Abschluss wurden Sarah Hummig (1,7), Victor Drobic (2,0) und Ceren Avvuran (2,2) für ihre Noten geehrt. Die besten Mittleren Schulabschlüsse erzielten Stella Siebert (1,33), Lara Da Costa Pedro (1,44) und Hanna Lidl (1,89). Für ihr Engagement bei der Lernwerkstatt wurden Leonard Pittrich und Vivien Walter geehrt, für seinen Einsatz als Schulsanitäter Justin Dorberth.



Blumen und Geschenke wanderten zwischen Schülern, Lehrkräften, Vertrauenslehrerin, Elternbeirat und „Brotzeitfee“ hin und her, sodass einige voll bepackt die Bühne verließen. Wie stolz Rektorin Coldwell und Lehrerin Gaby Zeitler, die den Abend über souverän als Moderatorin auftrat, auf die Jugendlichen sind, zeigte sich in einer letzten Geste: Mit einem breiten Grinsen schauten sie sich gegenseitig ins Gesicht und klatschten sich mit einem kräftigen High five ab.

