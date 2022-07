Schule fürs Leben: Pollinger Schulklasse besucht Bauernhof

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Zum Startschuss des Projekts „Schule fürs Leben“ durfte eine Pollinger Klasse in den Stall der Familie Karg. © Gallmetzer

Etting – Was fressen eigentlich Kühe? Wie wächst Getreide? Wo kommt mein Schnitzel her? Fragen wie diese bekommen Kinder in der „Schule fürs Leben“ beantwortet, deren Startschuss im Landkreis kürzlich fiel.



Im Januar 2020 beschloss das bayerische Kabinett die Einführung des Projekts „Schule fürs Leben“. Damit kam es einer lang bestehenden Forderung der Landfrauen nach, mehr Alltagskompetenzen in den Unterricht einzubauen. Geplant sind für jedes bayerische Schulkind die Teilnahme an einer Projektwoche in der Grundschule und an einer in der weiterführenden Schule. Viele Landwirte und Landwirtinnen in der Region öffnen in diesem Zusammenhang nun ihre Höfe und Stallungen, um den Kindern zu zeigen, wo landwirtschaftliche Erzeugnisse herkommen.

Dieses Angebot nahm die Kombinationsklasse 2/3 der Pollinger Grundschule wahr und besuchte einen ganzen Vormittag den Betrieb der Familie Karg in Etting. Dort wurde den Schülern das Thema „Verwandlungskünstler Kuh – vom Gras zum Milchprodukt“ nähergebracht.



Angelika Karg hatte im letzten Jahr extra an Fortbildungen teilgenommen und mehrere Monate an einem kindgerechten Konzept gearbeitet, um auf spielerische Art Wissen zu vermitteln. Das dankten ihr die Schüler mit aufmerksamem Zuhören und wissbegierigen Fragen.



Spannend war für alle der Besuch im Kuhstall. „Hier ist der Kuhkindergarten“, erklärte Karg und erläuterte weiter, dass daneben die Teenager und dann die jungen Mütter stehen. „Mit solchen Vergleichen können die Kinder mehr anfangen als mit den Fachbegriffen“, erläuterte sie den anwesenden Erwachsenen. Denn auch Kreisbäuerin Maria Lidl, Bürgermeister Martin Pape sowie Veronika Ostermeier vom Landwirtschaftsamt begleiteten die Klasse, um zu sehen, was die Familie Karg sich ausgedacht hat. Bildhaft ging es bei der Futterzubereitung der Tiere weiter. Nachdem einige mutige Kinder sogar das Kraftfutter selbst probiert hatten, durften alle aus den verschiedenen Komponenten auf Untersetzern Kuhpizzas zubereiten und an ihr favorisiertes Milchvieh liefern.



Später ging es dann weiter zur Melkmaschine und schließlich gab es noch die Möglichkeit, selbst Butter für die gemeinsame Brotzeit in der Scheune herzustellen. Am Ende freuten sich alle Kinder schon auf den nächsten Schultag, denn Bernadette, die Tochter der Kargs, hatte bereits alles für ihren Besuch in der Pollinger Grundschule vorbereitet, wo der zweite Teil des Projekts durchgeführt wurde.



Schulklassen, die sich für die Teilnahme an der „Schule fürs Leben“ interessieren, können sich in der Geschäftsstelle des Bauernverbands melden. Durch Förderungen entstehen keine Kosten, lediglich die Busfahrt muss gezahlt werden. Das übernahm im Fall der Pollinger aber die Gemeinde.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.