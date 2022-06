Schwerer Unfall auf der B2 nach Sekundenschlaf

Von: Stephanie Novy

Auf der B2 Höhe Obersöchering kam es zu einem schweren Unfall nachdem ein Fahrer einschlief. © Symbolfoto: PantherMedia / Yevhen Roshchyn

Obersöchering ‒ Zu einem folgenschweren Unfall kam es am gestrigen Montagmittag auf der B2 Höhe Obersöchering.

Wie die Polizei Weilheim berichtet, fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in Richtung Murnau. Etwa 400 Meter vor dem Kreisverkehr schlief der Mann ein und geriet dadurch auf die Gegenfahrspur, auf der ein Pkw mit einer Frau (30) und ihren beiden Kindern (11 Jahre und 20 Monate) in Richtung Weilheim unterwegs war. Zum Glück konnte die Frau noch reagieren, als sie bemerkte, dass der ihr entgegenkommende Pkw auf ihre Seite zog. Durch ihr intuitives Ausweichmanöver verhinderte sie letztendlich einen totalen Frontalzusammenstoß. Dennoch krachte der Pkw des 64-Jährigen mit seiner Front in die gesamte linke Fahrerseite des Autos der Frau. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss im angrenzenden Feld zum Stehen.

Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins UKM nach Murnau gebracht. Die Frau kam mit ihren beiden Kindern vorsorglich ebenfalls zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 45.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 14 Mann im Einsatz, die B2 an der Unfallstelle für circa 90 Minuten halbseitig gesperrt.

