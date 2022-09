Schwerer Verkehrsunfall: Frontale Kollision auf der B2 Höhe Etting

Teilen

Polizei, Unfall (Symbolbild) © Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Etting - Am Freitag, 2. September, kam es gegen 17.45 Uhr auf der B2 Höhe Etting zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 24-jähriger Herrschinger befuhr mit seinem blauen Pkw Opel die B2 von Weilheim kommend in Fahrtrichtung Murnau. Ein 52-jähriger Huglfinger kam mit einem Postfahrzeug entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 24-jährige mit seinem Opel circa einen Meter über die Mittellinie auf den entgegenkommenden Fahrstreifen, sodass es zu einer frontalen Kollision kam. Der 24-jährige Unfallverursacher kam letztlich nur mit einem Schock in ein Klinikum. Der 52-jährige Unfallgegner hingegen wurde schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik gebracht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugfronten so stark beschädigt, dass bei beiden Fahrzeugen von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist, die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 18 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Etting übernahm die Verkehrsregelung vor Ort, die Straßenmeistere Weilheim musste aufgrund ausgelaufener Kraftstoffe die Unfallörtlichkeit beschildern.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote