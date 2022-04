Selbsthilfegruppe Adipositas: Wenn das Gewicht zum Thema wird

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Gemeinsam schuf die Gruppe die Figur „Adiposita“ © Privat

Weilheim/Schongau – Schiefe Blicke und unangebrachte Bemerkungen: Viele Menschen mit Übergewicht werden mit solchen Reaktionen aus der Bevölkerung konfrontiert. Einige treibt dieses Verhalten in die Isolation. Die Selbsthilfegruppe Adipositas will diese Menschen unterstützen und ihnen den Mut zurückgeben, sich zu trauen und rauszugehen.

Eine Adipositas oder umgangssprachlich Fettleibigkeit steht für starkes Übergewicht. Hierfür kann es viele Gründe geben, die nicht zwangsläufig mit einer erhöhten Nahrungszufuhr zusammenhängen müssen. In einigen Fällen spielen dabei auch die Genetik oder psychische Faktoren eine große Rolle. Doch die Gesellschaft „sieht es nicht als Krankheit, sondern denkt, man kann sich nicht kontrollieren und isst zu viel“, so Erika Huber, Leiterin der Selbsthilfegruppe Adipositas. Daher sei die Selbsthilfegruppe besonders wichtig, denn gemeinsam kann man schwierige Lagen besser meistern und es würde in der Gruppe weniger häufig zu solchen Situationen kommen, fügt Huber hinzu.



Die Selbsthilfegruppe Adipositas wurde 2010 von Maike und Lars Kühl gegründet. Bereits 2016 sollte sie wieder aufgelöst werden, nachdem sich keine Leitung fand. Diese Aufgabe übernahm dann Erika Huber und tut es bis heute. Unterstützt wird sie dabei von drei weiteren Frauen. Die Gruppe ist für alle offen, die mit ihrem Gewicht unzufrieden sind. Huber erklärt, dass es dafür keine Diagnose braucht. Denn es ginge darum, dass alle Teilnehmer*innen dasselbe Problem haben, unabhängig vom Ausmaß.



Die regelmäßigen Treffen bieten einen geschützten Rahmen für diejenigen, für die das Thema Gewicht immer präsent ist. Die Gruppe vermittelt das Gefühl des Geschütztseins und stärkt dadurch das Selbstbewusstsein. „Viele übergewichtige Personen schotten sich ab, da sie sich draußen unsicher fühlen“, erklärt die Leiterin. Daher soll die Gruppe den Betroffenen Mut machen und sie dabei unterstützen, wieder am Leben teilzuhaben. Dieses Ziel will man durch einen Austausch von Erfahrungen und Erlebnissen, durch die Beantwortung von Fragen, aber auch durch das Gemeinschaftsgefühl und Freundschaft erreichen. „Die Gruppe übernimmt auch die Aufklärungsarbeit, falls eine OP zur Gewichtsabnahme in Erwägung gezogen wird“, so Huber. Denn einige Ärzte fordern vor solch einem Eingriff die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe. Daher stoßen viele Betroffene auf Empfehlung der Ärzte zur Gruppe. Daneben ist die Gruppe auch in der Broschüre des Landratsamts vertreten, die in Behörden und bei Ärzten ausliegt.



Neben den Treffen wird auch einmal im Monat ein Stammtisch für den freien Austausch veranstaltet. Hier werden die Fragen und Erfahrungen ausgeführt, die aus zeitlichen Gründen bei den Treffen nicht besprochen werden konnten. An diesem können, im Gegensatz zu den anonymen Treffen, auch Angehörige teilnehmen.



Verschiedene Aktivitäten und Ausflüge stehen ebenfalls auf dem Programm. So wurden unterschiedliche Whatsapp-Gruppen für die Teilnehmer eingerichtet, um in Kontakt zu bleiben, Rezepte auszutauschen, sich für Sportaktivitäten wie Schwimmen oder Nordic Walking zu verabreden oder um einfach nur etwas zu plaudern. Jeden letzten Samstag im Monat macht die Gruppe außerdem Ausflüge, wie eine Wanderung oder einen Badetag mit SUPs. „Die Betroffenen trauen sich in der Gruppe wieder raus, denn die dummen Bemerkungen bleiben dann meistens aus“, erklärt Huber die positive Auswirkung.



Die Gruppe in Weilheim trifft sich jeden zweiten Mittwoch im geraden Monat um 19.30 Uhr und die Gruppe in Schongau trifft sich jeden zweiten Mittwoch im ungeraden Monat um 19.30 Uhr. Wer ebenfalls dabei sein will, kann sich bei Erika Huber unter Tel. 0881/ 62133 melden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.