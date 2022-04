Emotions Anonymous Weilheim: Emotionale Gesundheit im Fokus

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Anonym wird bei den Treffen über Gefühle gesprochen. © Privat

Weilheim – Die Selbsthilfegruppe EA (Emotions Anonymous) ist ein Treffpunkt für Menschen, die ihren Gefühlen gegenüber machtlos sind, unter Ängsten oder Depressionen leiden oder verzweifelt sind. Die Gruppentreffen ermöglichen es, über die eigene emotionale Gesundheit, über Probleme oder Unzufriedenheiten zu sprechen.

Doch dabei findet kein Austausch statt, sondern es wird lediglich über Gefühle geredet und das Gesprochene bleibt dann im Raum stehen. Antworten oder Ratschläge werden keine gegeben. „Es ist eine Erfahrungsrunde, die berührt und Parallelen zu den anderen erkennen lässt“, erklärt Doris, eine Teilnehmerin der Gruppe. Dieses Vorgehen sei zwar zunächst ungewohnt, dadurch fühle man sich aber gut aufgehoben und sicher. Denn es sei möglich seine Probleme in Worte zu fassen, ohne anschließende Wertung, erläutert Liliane, eine weitere Teilnehmerin. Dabei wird die Gruppe von keinem direkt geleitet, sondern es meldet sich vor jedem Meeting eine freiwillige Person, die die Sitzung moderiert. Und dieses Konzept scheint zu funktionieren, denn EA feiert diesen Sommer bereits 30-jähriges Jubiläum.

Die Gruppe gehört zu einem deutschlandweiten Verein. Gearbeitet wird nach einem 12 Schritte System. Jeden Monat wird ein Schritt von den Teilnehmenden behandelt, der eine Besserung der Gefühlswelt bewirken soll. Dabei sei der erste Schritt, nämlich das Eingeständnis, dass man Hilfe braucht und machtlos gegenüber dem Problem ist, der schwierigste. Sobald die Teilnehmer dann bereit sind, wird zum nächsten Schritt übergegangen. Zwar ist die Gruppe religionsunabhängig, jedoch ist eine Voraussetzung, das Eingeständnis, dass es etwas Größeres gibt als einen selbst. Das kann zum Beispiel auch die Ansicht sein, dass die Gemeinschaft etwas Größeres ist als das Alleinsein.



Für Barbara, ebenfalls eine Teilnehmerin der Gruppe, die an Panikattacken leidet beziehungsweise litt, sind die wöchentlichen Treffen eine Möglichkeit, eine Bilanz der Woche zu ziehen und sich bewusst zu machen, was gut war und was schlecht – und wie das Schlechte verbessert werden kann. Der Schwerpunkt soll nicht immer nur auf das Schlechte, sondern eben auch auf das Gute gelegt und die eigenen Gefühle und Empfindungen sortiert werden. Dabei geht es an erster Stelle immer um einen selbst, denn „man kann nur sich und nicht andere ändern“, fügt Doris hinzu. Es ginge darum, sich selbst wahrzunehmen und anzufangen, anders zu denken. Durch diese Veränderung entstehe Mut und Zuversicht für ein zufriedeneres Leben.



„Man wird mit sich selbst konfrontiert und die Selbsthilfe wird dadurch gestärkt“, erläutert Liliane die positiven Auswirkungen der Gruppentreffen. Es trete eine Erleichterung ein, da man nicht alle Probleme allein stemmen muss, sondern auch einmal schwächer sein darf und sich das auch eingesteht. Es sei jedoch keine Jammerrunde. „Es wird auch viel gelacht“, versichert Barbara. Es ginge in erster Linie darum, seine Schwächen zu teilen, sich einzugestehen, dass man sich nicht gut fühlt und Hilfe benötigt. „Raus aus der Opferrolle durch Selbsthilfe“, fasst Barbara das Ziel zusammen.



Die anonymen Treffen finden jeden Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr im Höck Haus, Pöltnerstraße 22, statt. Vorbeikommen kann jeder, der sich emotional nicht gut fühlt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen per Mail an ea-weilheim@t-online.de oder online unter www.ea-selbsthilfe.net

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.