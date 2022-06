Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern und Geschwister Oberland

Von: Stephanie Novy

Jeden dritten Montag im Monat trifft sich die Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern und Geschwister Oberland. © Privat

Weilheim/Region – Der Verlust eines geliebten Menschen ist schwer zu verkraften. Stirbt das eigene Kind, ist es noch schwieriger. Die Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern und Geschwister Oberland hilft Betroffenen, mit dieser schmerzhaften Situation umzugehen.

Gegründet wurde die Gruppe, die mittlerweile auch den Landkreis Garmisch-Partenkirchen umfasst, in Weilheim-Schongau Ende des Jahres 1995 von Annick Neumeister. Seit Anfang 2016 leitet sie Sylvia Maurer. Ein wenig später stieß Andrea Strobel als Leitung hinzu. Beide Frauen sind selbst Betroffene. Maurer betont, dass es in der Gesellschaft ein unangenehmes Thema sei, über den Tod eines Kindes zu sprechen. Doch in der Gruppe kann man alle Gefühle offenlegen, sei es Wut, Zorn, Traurigkeit oder auch Glück. Es ist ein geschützter Raum, der Gelegenheit gibt, weiterhin über den geliebten Verstorbenen zu sprechen und das ohne Wertung.

„Es ist wichtig, dass Eltern wieder aus dieser Grube rauskommen und nicht stecken bleiben“, erklärt Maurer das Ziel der Selbsthilfegruppe. Sie selbst war nach dem Tod ihres Sohnes zunächst skeptisch. „Am Anfang hat man das Gefühl, es zerreißt einem das Herz und man weiß nicht, was man dagegen tun soll“, erzählt sie. „Ich dachte damals, das bringt mir meinen Sohn auch nicht wieder“. Doch schnell wurde ihr klar, dass sie diese Trauer nicht allein bewältigen kann und fand sich in der Gruppe wieder. Auch Strobel verlor ihren Sohn. Sie erkannte damals, dass jeder anders trauert. „Für mich war Reden das Richtige“, erklärt sie.

Trauer und Glück

Gabi K., eine Gruppenteilnehmerin weiß ebenfalls, wie sich solch ein Verlust anfühlt. Ihr Sohn litt unter einer psychischen Erkrankung und suizidierte sich aufgrund dieser. Nach einer gewissen Zeit werde von einem erwartet, dass man weiterlebt. Doch das sei nicht so einfach, erklärt Gabi K. Sie schätzt daher an der Gruppe die Gleichgesinnten. „Jeder versteht einen, da man dasselbe durchmacht und das ohne groß zu erklären“. Zwar sei die Wunde immer da, doch irgendwann setze ein Prozess, eine Weiterentwicklung, ein. Man lernt damit umzugehen und „sieht, dass es weitergeht und das Leben auch gut weitergehen kann“, so Gabi K. Wo früher nur Trauer war, erlebt sie heute auch Glück: Das Glück, ihren Sohn und die Erlebnisse mit ihm gehabt zu haben. „Ab und zu kommt der Schmerz aber wieder in Wellen, speziell an besonderen Tagen wie Geburtstagen oder Weihnachten“, gesteht sie.



Doch nicht nur Betroffene, die solche besonderen Tage mit ihren Kindern verbinden, sind in der Gruppe gut aufgehoben. Sie ist auch für Eltern von Sternenkindern, für Frauen nach einer Abtreibung oder Geschwister und Großeltern der Verstorbenen offen. Wenn neue Teilnehmende zur Gruppe stoßen, gibt es zunächst eine Vorstellungsrunde. Danach folgt ein Austausch. Die Gesprächsthemen sind dabei breitgefächert. Doch jeder erhält auch immer die Möglichkeit, seine Trauer offenzulegen. „Jedes Treffen ist anders. Aber jedes hat etwas Tröstendes“, fasst Gabi K. zusammen. Die Gruppe trifft sich jeden dritten Montag im Monat. Wer teilnehmen möchte, kann sich an Sylvia Maurer unter Tel. 0174/9696450 oder an Andrea Strobel unter Tel. 0176/44612301 wenden. Eine akute Betreuung der Angehörigen bietet Primi Passi. Sie betreuen direkt nach dem Schicksalsschlag und unterstützen bei weiteren Schritten. Primi Passi ist unter Tel. 0175/4206014 zu erreichen.

