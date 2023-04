Selbstverteidigung erlernen: Cane-Fu-Kurs in Weilheim

Von: Stephanie Novy

In Weilheim bekamen Interessierte einen Einblick in Cane-Fu, eine Art der Selbstverteidigung. © Novy

Weilheim – Schon mal was von Cane-Fu gehört? Die meisten werden wohl den Kopf schütteln. Jemand, der diese Art von Selbstverteidigung bekannter machen möchte, ist Jan Fitzner aus Bamberg. Dafür war er vergangene Woche in Weilheim und brachte einer neunköpfigen Gruppe in einem zweitägigen Crash-Kurs die Grundlagen bei.

Wenn eine Gruppe Erwachsener im Kreis steht und Gehstöcke durch die Luft schwingt, mag das zunächst ungewöhnlich aussehen. „Aber es ist weder eine Spielerei noch eine Karikatur von Selbstverteidigung“, erklärt Fitzner. Es gehe darum, sich im Notfall verteidigen zu können – auch als älterer Mensch. Auf die hat sich Fitzner quasi „spezialisiert“. „Wir trainieren altersgemäß, und neben der Selbstverteidigung bietet uns Cane-Fu Bewegung, Koordinationstraining, Sturzprophylaxe.“

Doch was genau lernt man nun bei dieser Art der Selbstverteidigung? Cane-Fu leitet sich als Wortspiel ab von dem chinesischen Begriff Kung-Fu und dem englischen Wort „cane“ für Gehstock. Verwendet werden kann aber auch ein Regenschirm. Durch die Länge eines Gehstockes oder eines Schirmes kann auf große Reichweite geschlagen, mit den Spitzen gestochen oder mit dem Schaft quer gestoßen werden. Die Gegenstände können aber auch als Abwehr verwendet werden.



Und genau das lernten die Teilnehmenden in Weilheim. Wie trifft man im Ernstfall sicher? Wie schützt man sich selbst? Wobei Fitzner betonte, der erste Schritt in bedrohlichen Situation ist immer die Deeskalation.



Der Bamberger ist echter Experte auf dem Gebiet. Seit 2001 praktiziert er Cane-Fu, seit 2013 unterrichtet er auch selbst. Mit dieser ungewöhnlichen Form der Selbstverteidigung hat er schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zahlreiche Fernsehbeiträge, unter anderem bei Galileo, sind schon über ihn erschienen.



Wer mehr erfahren möchte, findet alle Informationen online.

