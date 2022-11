Sender SAT.1 zu Besuch im Weilheimer Krippenmuseum

Von: Mihriban Dincel

Susanne Eppensteiner erhielt von Manfred und Thomas Bögl (re.) Einblicke in die Welt der Krippen. © Dincel

Weilheim – Das Krippenmuseum in Weilheim befindet sich in einem historischen Remise aus dem Jahr 1896 und wurde 2018 vollständig renoviert und barrierefrei ausgebaut. Auf drei Etagen sind über 100 facettenreiche und liebevoll arrangierte Krippen ausgestellt. Keine gleicht der anderen. Jede ist etwas Besonderes.

Das hat auch die Sendung „17:30 SAT.1 Bayern“ erkannt und dem Museum im Zentrum Weilheims einen Besuch abgestattet. Vor Ort waren die Redakteurin Susanne Eppensteiner und Carsten Maaz vom Sender SAT.1. Sie erhielten von Architekt Manfred Bögl und seinem Sohn Thomas Bögl, die das Museum aufgebaut haben, tiefere Einblicke in die Welt der individuellen Krippen. Die Sendung mit den Aufnahmen des Krippenmuseums wird voraussichtlich am Dienstag, 22. November, ausgestrahlt. Wie der Name der Sendung schon verrät, um 17.30 Uhr. Das Museum ist Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet sowie in den Winterferien täglich von 14 bis 17 Uhr (25. und 31. Dezember geschlossen).

