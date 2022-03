Sicherheitswacht in Weilheim und Peißenberg sucht Personal

Die Sicherheitswachtangehörigen sind sichtbarer und aufmerksamer Ansprechpartner für die Bevölkerung. © Archivbild: Jepsen

Landkreis – Seit 2019 leisten die Sicherheitswachten Weilheim und Peißenberg ihren Dienst. Nun suchen sie personelle Verstärkung.

Momentan leisten in der Stadt Weilheim sieben und in der Gemeinde Peißenberg sechs Bürger*innen Dienst in der Sicherheitswacht. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist nicht allein eine Angelegenheit der Polizei, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd erklärt.

Erfolgreiche Sicherheitsarbeit könne nur in enger Zusammenarbeit von Polizei und der Bevölkerung stattfinden. Deshalb ist die Sicherheitswacht unmittelbar an die Polizei angebunden. Die Sicherheitswachtangehörigen gehen Streife und wirken allein durch ihre Anwesenheit möglichen Sicherheitsstörungen präventiv entgegen und stärken dadurch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Sie sind somit sichtbarer und aufmerksamer Ansprechpartner für die Bevölkerung. Die Mitarbeitenden stehen hilfesuchenden Mitbürgern sowohl für Auskünfte als auch mit Rat und Tat zur Verfügung.

Für Fragen rund um die Sicherheitswacht Weilheim und Peißenberg sowie für Bewerbungen steht die Polizeiinspektion Weilheim (Tel. 0881/6400, E-Mail pp-obs.weilheim.pi@polizei.bayern.de) zur Verfügung. Weitere Informationen können auf der Internetseite der bayerischen Sicherheitswacht abgerufen werden.

Von Kreisbote