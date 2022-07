Aus dem Rollstuhl gestürzt: Sicherheitswacht Weilheim unterstützt Einsatzkräfte

Von: Mihriban Dincel

Die Frau war am Theaterplatz aus ihrem Rollstuhl gestürzt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Frank Fischer

Weilheim - Ehrenamtliche der Sicherheitswacht Weilheim halfen einer Frau, nachdem diese aus ihrem Rollstuhl gestürzt war.

Vor Kurzem teilte die integrierte Rettungsleitstelle Oberland der Polizeiinspektion Weilheim mit, dass am Theaterplatz 1 in Weilheim eine Frau aus ihrem Rollstuhl gestürzt sei und Hilfe benötige.

Da sich, nach Angaben der Polizei, zwei ehrenamtliche Angehörige der Sicherheitswacht Weilheim gerade in der Nähe befanden, wurden diese per Funk an die Einsatzörtlichkeit beordert. Zusammen mit dem Rettungsdienst stellten sie die Erstversorgung der aus ihrem Rollstuhl gestürzten Dame sicher. In Zusammenarbeit mit einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Weilheim konnte der Dame, die nicht weiter medizinisch behandlungsbedürftig war, schließlich geholfen werden. Sie wurde nachhause gebracht, während sich die Angehörigen der Sicherheitswacht derweilen um den Rollstuhl der Dame kümmerten und dafür sorgten, dass dieser wieder zu der Frau nachhause kam.

Die ehrenamtlichen Angehörigen der Sicherheitswachten in Weilheim und Peißenberg gehen regelmäßig Streife, werden für eine Vielzahl an kleineren Ordnungsstörungen oder akuten Unterstützungsleistungen wie diesen eingesetzt und sorgen so für eine Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Aktuell suchen die Sicherheitswachten Weilheim und Peißenberg personelle Unterstützung. Nähere Infos und Bewerbungen bei der Polizeiinspektion Weilheim unter Tel. 0881/640-0.

