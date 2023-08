Simon Sörgel möchte am 8. Oktober Bürgermeister in Pähl werden

Politik aktiv gestalten

Pähl ‒ Bislang einziger Kandidat für die außerplanmäßige Bürgermeister-Wahl am 8. Oktober in Pähl ist Simon Sörgel. Wie berichtet, wurde der erneute Urnengang angesetzt, weil der im Mai gewählte Marius Bleek kurz vor seinem Amtsantritt einen Rückzieher gemacht hat.

Der in Aidenried lebende Sozialpädagoge Simon Sörgel verfolgt schon lange und intensiv das kommunalpolitische Geschehen in Pähl. Regelmäßig besucht er die Gemeinderatssitzungen und engagierte sich mehrmals als Wahlhelfer. Dabei reifte in ihm das Bedürfnis, sich selbst aktiv in das politische Geschehen einzubringen: „Als Bürgermeister würde ich mich als Moderator zwischen den verschiedenen Interessen sehen. Ich habe Freude an Diskurs und Spaß an Lösungen, die funktionieren!“ Als parteiloser Rathauschef will er das Gespräch über Partei- und Gruppierungsgrenzen hinwegführen, „damit Pähl bleibt, was es ist – unser liebenswerter und aktiver Lebensmittelpunkt, mit Familien, Freunden und ganz viel Freude.“



Gute Politik mache aus unterschiedlichen Meinungen und Plänen stimmige Gesamtkonzepte. Für die konkreten Herausforderungen vor der Haustüre brauche es Leute wie ihn, die unabhängig und unvoreingenommen an die Sache herangehen. Für Sörgel ist bereits klar, dass er sich im Falle seiner Wahl als ehrenamtlicher Bürgermeister bei den regulären Kommunalwahlen 2026 als hauptberuflicher Rathauschef aufstellen lassen wird.

Unterstützer gesucht

Um jetzt kandidieren zu können, hat Sörgel mit ein paar Gleichgesinnten die Wählergruppe „Pähl in Gemeinschaft“ gegründet. Jetzt hofft er auf möglichst viele Unterschriften von Bürgern auf der sogenannten „Unterstützerliste“, die ab sofort bis zum 28. August im Rathaus aufliegt. Persönlich wird sich Sörgel zweimal vorstellen: am 9. August um 19 Uhr im Untergeschoss des Pfarr- und Gemeindezentrums und am 23. September um 10 Uhr im großen PGZ-Saal. Dabei wird er auf die aktuellen Schwerpunkte der Gemeinde eingehen, die seit der Abwahl von Werner Grünbauer ins Stocken geraten sind: Schule und Rathaus, Tagespflege, Kinderbetreuung, Baugebiet Kapellenfeld, Entwicklung des Gewerbegebiets und die immer noch nicht realisierte Gaststätte im Freizeitgelände Aidenried. Der Bürgermeister-Kandidat erklärt: „Die nächste Amtszeit wird nur zweieinhalb Jahre dauern. Da müssen wir die beschlossenen Projekte in einem gewaltigen Sprint umsetzen.“



Sörgel kam 1987 im Sternzeichen des Schützen in Starnberg zur Welt und ist in Aidenried aufgewachsen, fühlt sich also als „echter Pähler“. Nach Studienjahren in Passau und Regensburg sowie beruflicher Tätigkeit als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe Regensburg zog er 2019 zurück in sein Elternhaus nach Aidenried, wo er 2023 seine Pia heiratete. Das Paar hat neben einem Hund Hühner im Garten und einen Bienenstock, wo sich der Hausherr als Hobby-Imker betätigt. Aktuell ist Sörgel in der Jugendsozialarbeit an Schulen des Förderzentrums Germering tätig sowie an der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe Oberbayern der Diakonie Rosenheim.



Einziger Wermutstropfen, falls er Bürgermeister wird: Zum Segeln wird ihm wenig Zeit bleiben, wo er doch schon seit seiner Kindheit aktives Mitglied im Segelclub Fischen ist.