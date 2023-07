Simone Groß und Sandra Knittel übernehmen die Führung und Planung der Stadtbücherei

Von: Kai Lorenz

Starke Doppelspitze: Simone Groß (li.) und Sandra Knittel übernehmen die Führung und Planung, die Stadtbücherei als einladenden Ort für Unterhaltung, Information, Lernen und Leseförderung weiterhin zu gestalten. © Privat

Weilheim - Neue Gesichter an der Spitze, doch altbekannte Expertise und Leidenschaft: Seit Juli lenken Simone Groß und Sandra Knittel die Geschicke der Stadtbücherei in Weilheim. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen in der Bibliotheksarbeit und einen beeindruckenden Leistungsnachweis in der Förderung des Lesens und der Bildung.

Simone Groß, eine Diplom-Bibliothekarin mit Buchhandlungsausbildung, bringt eine beeindruckende Laufbahn von 23 Jahren in der Stadtbücherei mit. Sie hat sowohl als Leiterin der Kinderabteilung als auch als stellvertretende Bibliotheksleitung und Ausbilder in ihrem Fußabdruck hinterlassen.



Neben ihr steht Sandra Knittel, eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und qualifizierte Medienpädagogin. Sie kam 2009 in das Team der Stadtbücherei und hat in ihrer Rolle eine Vielzahl an lehrreichen und inspirierenden Programmen ins Leben gerufen.



Beide Führungskräfte haben bereits mehrere Projekte gemeinsam entwickelt, darunter Rechercheschulungen für Oberstufenschüler und digitale Tutorial-Angebote.



Mit ihren Leseförderungsprogrammen haben beide zur Verleihung des Kinderbibliothekspreises 2015 sowie weiteren Auszeichnungen beigetragen.



„Uns ist es wichtig, unser Medienangebot vielfältig und aktuell zu halten. Wir bieten natürlich auch wie gewohnt Veranstaltungen für Große und Kleine an. Besonders gefragt sind nach wie vor Angebote für Kinder, vor allem für kleine Kinder. Veranstaltungsreihen wie die Märchenzeiten mit Tischtheater werden wir daher auf alle Fälle beibehalten“, erläutert Groß ihre Pläne. Weiterhin schwebt der neuen Leitung vor, die Vorlesezeiten in Zusammenarbeit mit dem LeseRatten Pfaffenwinkel eV auszuweiten und bereits Dreijährigen anzubieten.



Sandra Knittel sieht ebenfalls vielversprechende Perspektiven: „Momentan haben wir viele Anfragen für Gruppenbesuche außerhalb der Öffnungszeiten. An den geschlossenen Vormittagen bieten wir interaktives Programm an: beginnend bei den Krippenkindern mit Bilderbuch und Bewegungsspielen bis hin zur Mittelstufe mit digitalen Rallyes. Diese Arbeit trägt Früchte und die Kinder kommen immer wieder.“



Mit dieser starken Doppelspitze und ihren frischen Ideen ist die Stadtbücherei gut gerüstet, um ihre Mission fortzusetzen, ein einladender Ort für Unterhaltung, Information, Lernen und Leseförderung zu sein.