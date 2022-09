SmArt-faireinte Bühne präsentiert „Zweiten Weilheimer StuhlGang“

Wollen am Samstag gute Laune in die Weilheimer Innenstadt bringen (v.li.): Heiner Welchert, Ragnhild Thieler, Heidi Kluthe sowie mit artistischer Einlage Cleine Sinner und Julian Förster. © Privat

Weilheim – HORA lautet der diesjährige Titel des „Zweiten Weilheimer StuhlGangs“, der interessierte Zuschauer am Samstag, 24. September, durch Weilheims idyllisch beleuchtete Plätze und Gassen führen wird. Rund 40 Künstler aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Artistik, Tanz und Poesie sowie drei Bands konnte der gemeinnützige Verein smArt-faireinte Bühne für diesen besonderen Tag gewinnen.

Die Besonderheit: Alle Zuschauer bringen ihren eigenen Klappstuhl, ein Kissen oder eine andere Sitzgelegenheit mit. Na ja, StuhlGang eben. Klappstühle gibt es auch zu leihen, falls jemand keinen eigenen hat.

HORA verspricht eine berührende und zugleich humorvolle Reise durch die Zeit, genauer gesagt durch die Lebenszeit. Während auf dem Kinderspielplatz am Rosengarten, von dem aus die Zuschauer ihren Theaterspaziergang starten werden, Jongleure, Tänzer und Tänzerinnen zu Live-Gesang dazu einladen, wieder Kind zu sein, läuft im Nirgendhaus bei Meister HORA bereits die Sanduhr. Denn hier wird die eine wichtige Frage gestellt: Was ist die Zeit eigentlich?



Ob Michael Albrecht als weiser Protagonist des berühmten Buches Momo von Michael Ende das Geheimnis der Zeit verrät oder die Zuschauer diesem Rätsel beim Gang durch die Niemalsgasse näherkommen, soll noch nicht verraten werden. Eines aber ist sicher. Die Uhren ticken... und das besonders laut vor dem Weilheimer Stadttheater, wo die Münchener Tänzerin Judith Seibert auf eher unkonventionelle Weise performen wird.



Anschließend erzählen Gesang und Percussion in einer Motorradwerkstatt vom unendlichen Drang nach Freiheit während der Jugendzeit. Und wer könnte dieses „Mir-gehört-die-Welt-Gefühl“ besser in Klänge fassen, als junge, sprühende Musiker, die genau diese wunderbaren Jahre gerade durchleben.



Doch wann ist man im Leben eigentlich endlich so richtig angekommen? Und was soll man machen, wenn man erwachsen ist, aber immer noch seine Träume träumt und den Leichtsinn liebt? Eine poetische, kunstvoll inszenierte „Therapiesitzung“ voller artistischer Gänsehautmomente gibt ihre ganz eigenen Antworten. So präsentieren sich auf dem Marienplatz neben dem Vertikaltuchartist Quirin Schüßler vom Circus Imago auch Akrobaten des Show-Ensembles Vaganti gemeinsam mit Artisten und Musikern des Vereins smArt.



Durch einen Hauch von Satire humorvoll und ernst zugleich nähern sich die Akteure auf dieser Bühne dieser nicht ganz einfachen Thematik und wollen dem Publikum trotz aller Schwere Lachfalten anstelle von Sorgenfalten ins Gesicht zaubern.



Und mit diesem Lächeln im Gesicht geht es dann zur letzten Station, die sich an der Kreuzkapelle befindet. Hier beantwortet das Duo Tango Sur auf seine Weise die Frage danach, wohin man weiterreist, wenn die Lebenszeit abgelaufen ist. Mit Akkordeon und Gesang laden sie das Publikum dazu ein, das wunderbare Leben zu feiern. Auch wenn einem irgendwann die letzten Sandkörnchen durch die Finger rinnen. Ein Bild, das durch den Künstler Samuel Haase, der in der Kapelle zum Abschluss des Spaziergangs mit Sand malen wird, dem Publikum sicher noch lange im Gedächtnis bleiben wird.



Das Leben feiern kann das Publikum im Anschluss an den rund zweistündigen Spaziergang im Innenhof der Herzogsägmühle. Hier gibt es neben Getränken und Snacks Live-Musik zu hören. Es spielen unter anderem die Bands Chan, Die Eismeerkönigin und Die Recyclers. Letzter Höhepunkt ist eine Feuershow, die smart und Vaganti gemeinsam zum Besten geben.



Karten gibt es online oder unter Tel. 0180/6700733. Insgesamt gibt es fünf Gruppen, die jeweils ab 16.15 Uhr im 45-Minutentakt vom Spielplatz am Rosengarten in der Augsburgerstraße den zweistündigen Spaziergang starten. Dort am Startpunkt gibt es eine Abendkasse, solange noch Tickets da sind. Bei Fragen geben die Veranstalter Auskunft unter Tel. 0176/20108749.

Wer kein Ticket mehr bekommt, ist eingeladen das „Café der Träume“ auf dem Marienplatz zu besuchen. Hier gibt es neben einem Stelzenläufer, Musik und Bastelangeboten viele Leckereien. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf den 2. Oktober verschoben. Alle Tickets bleiben gültig.

