So will die Stadt Weilheim bei ihren Liegenschaften Energie sparen

Von: Stephanie Novy

Die Stadt Weilheim will und muss Energie sparen. In der jüngsten Hauptausschusssitzung ging es darum, wie das gelingen soll.

Weilheim – Alle müssen Energie sparen. Auch die Stadt Weilheim. Im jüngsten Hauptausschuss wurden nun Maßnahmen vorgestellt. Dabei gerieten Bürgermeister Markus Loth (BfW) und Stadtrat Karl-Heinz Grehl (Grüne) etwas aneinander.

Marco Schwentzek vom Liegenschaftsmanagement der Stadt erläuterte die wichtigsten Maßnahmen, die sich alle auf stadteigenen Gebäude beziehen.



Wärme



In den Liegenschaften der Stadt Weilheim wird die Raumtemperatur auf maximal 19 Grad reduziert. Dieser Wert richte sich nach der Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV), die vom Bund im August beschlossen wurde. In Gemeinschaftsräumen, wie etwa Flure oder Treppenhäuser, wird die Heizung zukünftig ganz ausbleiben. Wobei: Schwentzek betont, dass individuell überprüft werde, ob das Sinn ergebe. Wenn etwa kalte Flure dafür sorgen, dass auch angrenzende Büros auskühlen, werde weiter geheizt.



Von individuellen Elektroheizgeräten, die der ein oder andere Mitarbeitende womöglich in seinem Büro stehen hat, müssen sich alle trennen. Deren Benutzung ist ab sofort verboten.



Auch Schulen und Vereine sind von den Maßnahmen betroffen. In Turnhallen werde die Raumtemperatur auf 15 Grad gesenkt; dieser Wert orientier sich an der Empfehlung des deutschen Städtetags. Zudem, so Schwentzek, würden die Heizzeiten überprüft .



Warmwasser



Ab sofort sind aber nicht nur die Temperaturen in den Turnhallen niedriger. Beim Duschen heißt es nun Zähne zusammenbeißen. Denn die Warmwasserbereitung wird komplett abgestellt. Laut Schwentzek betreffe das hauptsächlich die Vereine. Schüler würden selten bis nie die Duschen nutzen. Auch aus den Waschbecken kommt nur noch kaltes Wasser.



Sicherlich für viele eine harte Maßnahme, Schwentzek erklärte jedoch in der Sitzung: „Ich bin auch leidenschaftlicher Sportler. Aber wir befinden uns in einer Krise und da ist Sport Luxus.“ In dieser Zeit müsse jeder sparen.



Lüftung



Die Lüftungsanlagen in den Schulen bleiben in Betrieb. Sind sie doch eine gute Schutzmöglichkeit vor den Coronaviren. In Liegenschaften, in denen es keine solche Anlagen gibt, wird natürlich weiterhin gelüftet. Allerdings: die Lüftungszeiten werden reduziert.



Beleuchtung



Es wird definitiv dunkler in der Stadt. Außenbeleuchtungen werden entweder ganz abgestellt oder zumindest reduziert. Zudem wollen man allgemein die Beleuchtungszeiten überprüfen, erläuterte Schwentzek. Auch der Brunnen am Marienplatz bleibt vorübergehend trocken.



Allgemein gilt bei den Energiesparmaßnahmen, dass Schulen und Kindereinrichtungsstätten nochmals gesondert betrachtet werden. Schwentzek geht aber von einem „enormen Einsparpotential“ aus, was vor allem mit einer reduzierten Raumtemperatur zu erreichen sei – allerdings, so versicherte er, in „akzeptablen Rahmen“.



Dr. Claus Reindl (BfW), Referent für Liegenschaften, fasste zusammen: „Die Maßnahmen sind hart, aber in Anbetracht der Lage angemessen.“ Ein Problem sehe er beim Stromverbrauch, „weil immer mehr Dinge elektrisch betrieben werden“. Einsparungen werden da schwierig, weshalb Reindl davon sprach den „Status Quo zu erhalten“. Sowohl Reindl als auch Brigitte Gronau (Grüne) kritisierten, dass man schon deutlich früher hätte Maßnahmen ergreifen müssen. „Warum braucht es erst einen Krieg in der Ukraine“, fragte Gronau. Schwentzek konnte den beiden Räten nur zustimmen. In den vergangenen 20 Jahren sei „geschöpft und geschöpft“ worden. In dieser „Wohlfühloase“ sei „sehr viel Energie freigesetzt“ worden.

Doch damit will die Stadt nun offensichtlich endgültig Schluss machen. Energiereferent Grehl meinte jedoch, dass er von dem Energiegipfel, auf dem all diese Maßnahmen beschlossen wurden „etwas enttäuscht“ sei. Seiner Meinung nach habe man „die Zeichen der Zeit noch nicht ganz verstanden“. Die Stadt führe jetzt lediglich „Notmaßnahmen“ durch. 15 bis 20 Prozent Energie einzusparen schaffe man mit den von Schwentzek vorgestellten Maßnahmen nicht. Grehl forderte, dass man sich der Verbrauche bewusst machen müsse. Und dann müsse man an „die Liegenschaften ran“. Grehl sprach dabei auch das Hallenbad in Weilheim an. Zudem sollten die Mitarbeitenden, etwa durch eine Personalversammlung, miteinbezogen und stärker Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden.

Karin Groß, Leiterin der Hauptverwaltung der Stadt, nahm Grehls Vorschlag zur Personalversammlung wohlwollend entgegen. Allerdings betonte sie: „Ich gehe davon aus, dass bei allen angekommen ist, dass man Energie sparen muss.“ Daher müsse vermieden werden, den Zeigefinger zu erheben. Bürgermeister Loth war sichtlich unerfreut über Grehls Aussagen – genauer gesagt über seinen Ton. Loth kritisierte, dass seine Mitarbeitenden als „Hanswurste“ von dem Grünen-Politiker dargestellt würden.

Zudem zeigte sich der Bürgermeister irritiert, dass Grehl das Hallenbad aufs Tapet brachte. Schließlich habe man das schon des Öfteren diskutiert: „Was mit dem Hallenbad passiert, liegt in der Hand des Landkreises. Der ist alleiniger Besitzer.“ Die Stadt beteilige sich lediglich an den Betriebskosten.



Was die Liegenschaften angeht, sprachen mehrere Räte davon, dass die Stadt bereits einiges getan habe. Wobei keiner bestritt, dass da noch Luft nach oben ist. Reindl mahnte allerdings noch, dass es „mehr Dynamik“ brauche bei den Sparmaßnahmen, um effizienter zu werden.

