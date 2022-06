Solarpark Unterhausen 3: Gutachten des LfU soll für Klarheit sorgen

Von: Stephanie Novy

Ob in Unterhausen eine PV-Anlage entsteht, ist noch offen. © Symbolfoto: PantherMedia / roncivil

Unterhausen – Schützenswertes Biotop oder nicht? An dem geplanten Solarpark Unterhausen 3 scheiden sich die Geister. Ein Gutachten soll‘s nun klären.

Als eine „wertvolle Biotopfläche“ sieht die Kreisgruppe Weilheim-Schongau des Bund Naturschutzes (BN) die umstrittene Fläche. So ging es aus einem Gutachten des BN hervor. Jetzt hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) eine amtliche Biotopkartierung vorgenommen. Vorläufige Ergebnisse liegen der Stadt vor, wie in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt wurde. Diese Informationen sind allerdings noch nicht öffentlich.

Ullrich Klinkicht (Weilheim Miteinander) stellte aber nun eine Dringlichkeitsanfrage im Stadtrat bezüglich des Solarparks. Seines Wissens nach seien „auf etwa 80 Prozent der relevanten Flächen schützenswerte Lebensraumtypen nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz festgestellt“ worden. Der Leiter der Bauverwaltung Manfred Stork verwies zunächst darauf, dass es sich hierbei um keine Dringlichkeitsanfrage handele. Das Thema hätte man auch in einer der nächsten Sitzungen offiziell auf die Tagesordnung setzen können. Was den Biotop-Status der Fläche angeht, sagte Stork klar, dass man noch keine Aussage treffen könne „wie viel Prozent schützenswerte Lebensraumtypen“ auf der Wiese zu finden seien. Er betonte, dass die Ergebnisse des LfU noch nicht vollständig seien und man diese abwarten müsse.

Bürgerinitiative will Fläche schützen

Klinkicht sprach in seiner Anfrage davon, dass „eine Gruppe von Weilheimer Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein Angebot unterbreitet“ hätten, um „die Fläche zu kaufen oder längerfristig zu pachten“. Ziel seien Pflege und Erhalt des Biotops. Hinter dieser Gruppe verbirgt sich die neu gegründete Bürgerinitiative Zukunft Weilheim. Deren Sprecherin Verena Wendt sieht in der Fläche einen „gesetzlich geschützten Biotop-Charakter aufgrund des hohen ökologischen Wertes von Fauna und Flora“. Die Initiative möchte deshalb, dass die Pläne für den Solarpark ad acta gelegt werden. Bei einem Kauf oder einer Pacht würde sich die Initiative um die Fläche kümmern.

Stork bestätigte in der Stadtratssitzung, dass die Anfrage zum Kauf beziehungsweise zur Pacht des Grundstücks vonseiten der Bürgerinitiative eingegangen sei. Es liege allerdings am Hauptausschuss zu entscheiden, ob diese Option in Betracht kommt.



In seiner Dringlichkeitsanfrage ging Klinkicht schließlich noch auf eine, wie er es formulierte, von der Stadt in Auftrag gegebene Untersuchung eines Landschaftsarchitekturbüros aus dem Jahr 2021 ein. Darin sei die Fläche als „intensiv genutztes, artenschützerisch relativ artenarmes Grünland“ bewertet worden. „Welche Möglichkeiten hat die Stadt, sollte sich dieses Gutachten letztlich als grob fehlerhaft herausstellen, um bereits gezahlte Honorare zu kürzen, zurückzufordern oder Schadensersatz geltend zu machen?“, wollte Klinkicht wissen. Stork erwiderte, dass es sich dabei nicht um ein Gutachten handele. Die Stadtwerke Weilheim Energie GmbH, die den Solarpark errichten wollen, hätten das Büro beauftragt, Planunterlagen für eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie einen Bebauungsplan zu erstellen. „Die Planungskosten tragen die Stadtwerke“, so Stork. Für die Stadt seien dabei keine Kosten entstanden.

