Spatenstich am Barbarahof Peißenberg: Neubau von 30 geförderten Wohnungen

Von: Bianca Heigl

Gemeinsam anpacken für bezahlbaren Wohnraum (v.li.): Bürgermeister Frank Zellner, Wohnbau-Geschäftsführer Joachim Becker, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Architekt Peter Haberecht und Abteilungsleiter Neubau Matthias Finsterer. © Heigl

Peißenberg – Zusammen mit Weilheim-Schongaus Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner machten Joachim Becker, Geschäftsführer der Wohnbau Weilheim, sein Abteilungsleiter Neubau Matthias Finsterer und Architekt Peter Haberecht von den B3-Architekten Penzberg den ersten Spatenstich für den Neubau von 30 geförderten Wohnungen am Barbarahof. Damit kann nun der lang ersehnte Lückenschluss im historischen Ensemble nach diversen Verzögerungen vollzogen werden.

Die Wohnungen entstehen dabei in drei Baukörpern mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dach mit rund 2 000 Quadratmetern Wohnfläche. Die ersten Mieter werden ab Anfang 2024 ihr neues Zuhause beziehen.

Die neuen Wohnungen werden in nachhaltiger Holzbauweise errichtet. Am Bau beteiligt sind regionale Handwerker, die heimisches Holz verarbeiten. Im Sinne einer guten Energiebilanz wurden die Gebäude optimiert und die Wärmeerzeugung durch eine Kombination von Fernwärme und Grundwasser-Wärmepumpe effizient ausgestattet. Dadurch wird ein wertvoller Beitrag zur Energiewende geleistet und die künftigen Mieter profitieren von niedrigen Heizkosten. „Aufgrund der Vorfertigung der Holzwände und -decken verkürzt sich die Bauzeit erheblich“, freute sich Landrätin Andrea Jochner-Weiß beim Spatenstich. Und Wohnbau-Geschäftsführer Joachim Becker ergänzte: „Gleichzeitig wird die Beeinträchtigung der Anwohner durch die Baustelle stark reduziert.“ Das Investitionsvolumen für die Holzbauten ist aktuell mit rund 14 Millionen Euro kalkuliert.



Auch die Parkplatzsituation wurde in die Planungen mit einbezogen; so werden 62 oberirdische Pkw-Stellplätze errichtet, um in dieser zentralen Lage für das Quartier ausreichend Parkraum vorzuhalten. Hiervon sollen zwei Stellplätze für das örtliche Carsharing zur Verfügung gestellt und gleichzeitig eine öffentliche Ladestation für E-Autos angeboten werden. Diese wird von den Gemeindewerken Peißenberg betrieben. Mit diesem zukunftsweisenden Mobilitätskonzept soll nach Vorstellungen der Marktgemeinde die Qualität des Quartiers insgesamt verbessert werden. Während der Bauphase sind eigens Parkplätze in den Anrainerstraßen ausgewiesen. „Das Konzept ist eigentlich nicht kritisierbar – eine Win-win-Situation für alle“, freut sich Geschäftsführer Becker. Das war nicht immer so, gab es doch viel Kritik zu diesem Projekt. „Aber da wurden viele Gespräche im Vorfeld geführt, Anliegerversammlungen abgehalten und letztlich ein Projekt daraus entwickelt, das sich planerisch gut in die Umgebung einfügt“, so Jochner-Weiß.



Der monatliche Mietpreis in den Neubauten am Barbarahof wird bei 11,50 Euro je Quadratmeter liegen, was deutlich unter vergleichbarem Neubau angesetzt ist. Die einkommensorientierte Förderung ermöglicht darüber hinaus dem Mieter, abhängig von seinem Einkommen, einen Mietzuschuss von bis zu 6,50 Euro pro Quadratmeter zu erhalten. Die Höhe des Zuschusses ist dabei abhängig von der Höhe des Gesamteinkommens aller Haushaltsmitglieder pro Jahr. Bewerbungen für die Wohnungen sind ausschließlich über die Marktgemeinde Peißenberg möglich.

