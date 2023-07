Spatenstich für das Glasfasernetz in Hohenpeißenberg

Von: Rasso Schorer

Beim symbolischen Spatenstich: Stefan Fischer (Bauamtsleiter), Jimena Marcovecchio (Deployment Manager bei UGG) und Thomas Dorsch (Bürgermeister). © Unsere Grüne Glasfaser

Hohenpeißenberg – Der Glasfaserausbau in Hohenpeißenberg durch Unsere Grüne Glasfaser (UGG) läuft. Spatenstich war am Dienstag.

Zuvor ergab eine Ortsbegehung bereits den idealen Standort für den zentralen Hauptverteilerpunkt („Point of Presence“; kurz: PoP). Von hier aus führen die Leitungen dann, je nach Beauftragung, in die Häuser und Wohnungen. Der PoP wurde in der Blumenstraße 20 aufgestellt.



„Von der Technologie profitieren die Bürgerinnen und Bürger sowie die hier ansässigen Unternehmen. Beispielsweise sind virtuelle Meetings oder Home-Office dann kein Problem mehr. Durch den Anschluss an das Glasfasernetz können wir die Wirtschaftlichkeit der Region zusätzlich stärken”, kommentiert Bürgermeister Thomas Dorsch.



Angebotsphase bis 31. August

Die Hohenpeißenberger können bis 31. August ein Angebot einholen, einen Beratungstermin vereinbaren und einen Vertrag abschließen, Tel. 0170/8954571. „Dank des Ausbaus gehören lange Ladezeiten und geringe Surfgeschwindigkeiten bald der Vergangenheit an“, verspricht UGG.



Das Glasfasernetz bis in die Häuser und Wohnungen (FTTH = Fiber To The Home) von UGG ist so konzipiert, dass alle Kabel und Leerrohre vollständig erdverlegt sind, ausgehend vom zentralen Hauptverteilerpunkt. „Es werden modernste Bautechniken eingesetzt, um die unterirdische Verlegung umweltverträglich und in sehr kurzer Zeit zu realisieren“, kündigt UGG möglichst geringe Einschränkungen an.